Kubica va piloter l'Alfa Romeo en EL1

Vendredi matin, Antonio Giovinazzi cédera le baquet de son Alfa Romeo C39 au réserviste de l'écurie suisse, Robert Kubica, pour les Essais Libres 1 du Grand Prix de Styrie au Red Bull Ring. Alors qu'Alfa Romeo espère réagir après un premier Grand Prix décevant (Giovinazzi et Kimi Räikkönen 18e et 19e en qualifications, l'Italien neuvième de la course grâce aux nombreux abandons devant lui), l'équipe va faire confiance à l'expérimenté Polonais, qui avait déjà piloté la monoplace lors de deux matinées à Barcelone pour les tests hivernaux.

Lire aussi : Alfa Romeo prend une amende mais récupère des points

"Mon objectif, comme toujours, sera de fournir autant de données que possible à nos ingénieurs et de leur donner mon feedback depuis le cockpit", déclare Kubica. "Ce week-end sera une expérience assez nouvelle pour tout le monde, avec une course sur le même circuit qu'il y a quelques jours. Il s'agira donc de préciser toutes les données que nous avons collectées au fil du Grand Prix d'Autriche et de tester les ajustements que nous voulons apporter aux voitures."

"Un pilote de l'expérience de Robert a toujours un feedback précieux, et il va nous aider à en apprendre toujours plus sur notre voiture", ajoute Frédéric Vasseur, directeur d'équipe. "Robert était intégré à l'équipe le week-end dernier, et il est donc pleinement conscient de tout ce qui a fait l'objet de discussions dans les réunions d'ingénierie et lors de chaque séance. Ce sera une opportunité pour lui de piloter la voiture lui-même, et grâce à ces connaissances, de nous aider à progresser davantage."

Un autre pilote de réserve présent en piste vendredi matin sera le jeune Jack Aitken, pour Williams.

Lire aussi : Aitken pilotera la Williams en EL1 vendredi

Related video