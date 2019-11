Désolé mais impuissant, Kubica a failli faire perdre Verstappen

Suite à un incident survenu dans la voie des stands lors du Grand Prix du Brésil, Robert Kubica a présenté des excuses à Max Verstappen, tout en soulignant qu'il était fautif malgré lui. Lors de la première salve d'arrêts au stand, et alors que Lewis Hamilton venait de tenter l'undercut avec un arrêt au tour précédent, Verstappen a vu Kubica quitter son emplacement juste devant lui. Le Polonais, qui n'a fait que suivre l'injonction de son équipe, n'a pas vu le Néerlandais et l'a tassé involontairement contre le mur, lui faisant ensuite perdre du temps pour quitter la pitlane. Les commissaires se sont rapidement saisis de l'incident puis ont sanctionné le pilote Williams d'une pénalité de cinq secondes.

En piste, Verstappen a trouvé l'ouverture sur Hamilton quelques instants plus tard, reléguant finalement au rang d'anecdote un incident qui aurait pourtant pu coûter très cher. D'autant que le système anti-calage de la Red Bull n'est pas passé loin de s'enclencher... "Ce n'était pas très agréable", confie Verstappen. "En fait, j'ai fait mon arrêt au stand puis je suis reparti, mais Robert aussi et il m'a presque fait sortir, je suis allé vers le mur. J'ai dû freiner et j'ai failli avoir l'anti-calage. Donc oui, c'était très juste."

Kubica a quant à lui insisté sur son embarras, acteur malgré lui d'une situation qu'il aurait aimé être le premier à éviter. Car il l'assure, à aucun moment il n'a vu que Verstappen se présentait juste derrière lui : "Non. Lorsque je l'ai entendu, c'était déjà trop tard. C'est dommage, car je sais ce que ça signifie lorsque l'on se bat aux avant-postes. Parfois je me battais devant et ce n'est pas quelque chose qui devrait arriver, surtout lorsque nous [chez Williams] nous battons contre nous-mêmes. Alors oui, je présente des excuses, mais je ne pouvais rien faire et je ne savais pas qu'il arrivait."

Pour le pilote Williams, cet avant-dernier Grand Prix avant de quitter l'écurie de Grove s'est conclu à la dernière place des pilotes encore en piste à l'arrivée. Le Polonais est le seul à avoir terminé à un tour du vainqueur.