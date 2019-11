Kubica proche d'un double programme F1/DTM en 2020

Robert Kubica sera remplacé l'année prochaine par Nicholas Latifi au sein de l'écurie de Grove, et travaille depuis quelques mois sur la mise en place d'un programme multiple. Il a fait de sa volonté de courir en compétition une priorité, à laquelle devrait s'adjoindre un rôle de pilote de développement pour une écurie F1. Alors que Haas pourrait être l'écurie en question après avoir publiquement manifesté son intérêt, les dernières informations laissent penser que l'accord pourrait finalement se conclure avec Racing Point, tout en permettant à Kubica d'aller courir en DTM.

"De mon côté, la décision a été prise", a fait savoir l'intéressé ce jeudi dans le paddock de Yas Marina. "Je ne veux pas trop entrer dans les détails pour le moment. C'est un peu plus compliqué et nous devons nous assurer que tout fonctionne à tous les niveaux. J'espère que ce sera réglé très bientôt."

"Déjà en septembre, je pensais que ce serait rapide, mais nous sommes presque en décembre. Cependant je suis optimiste, même si tout ne dépend pas de moi ; ça demande un peu plus de travail et de compromis. C'était plus compliqué puisque je voulais combiner différents programmes. Je crois que les ingrédients sont tous là, il est maintenant question de les mélanger correctement, et j'espère que ça fonctionnera."

Parmi les facteurs qui influencent la finalisation des différents accords figure le fait que PKN Orlen, le principal sponsor de Kubica, souhaite rester impliqué en Formule 1 en 2020. Il faut donc trouver une issue pour contenter ce soutien tout en réglant la priorité numéro un qui est de courir dans un autre championnat.

"Je suis vraiment en quête d'un gros défi et le DTM, où il est le plus probable que j'évolue, est sans doute le plus dur championnat en Europe après la Formule 1", estime Kubica. "Disons que si je parviens à courir là-bas, j'en serai ravi, et si nous arrivons à combiner certaines choses pour que tout le monde soit satisfait, j'y suis ouvert."