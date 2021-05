Kubica sur le pont avec Alfa Romeo à Barcelone

Un joli programme de roulage attend Robert Kubica avec Alfa Romeo à Barcelone dans les jours qui viennent. Réserviste de l'écurie helvético-italienne, le Polonais sera tout d'abord au volant de la C41 lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Espagne, vendredi prochain. Il prendra la place de Kimi Räikkönen avant que ce dernier ne la récupère pour la suite du week-end. La semaine dernière, à Portimão, c'est Antonio Giovinazzi qui avait cédé son baquet à Callum Ilott lors des EL1 du Grand Prix du Portugal.

Les sollicitations ne s'arrêteront pas là pour Kubica, qui participera ensuite à des essais organisés par Pirelli en Catalogne pour continuer le développement des futurs pneus 18 pouces de la saison 2022. Ces essais se dérouleront le mardi 11 et le mercredi 12 mai. Deux autres écuries, Red Bull Racing et Alpine, seront également mises à contribution par le manufacturier unique de la F1.

"C'est formidable de voir Robert faire son retour dans la voiture pour sa première séance d'essais libres de la saison et pour les essais de Barcelone", se réjouit Frédéric Vasseur, directeur d'Alfa Romeo Racing. "À chaque fois qu'il monte dans la voiture, c'est précieux pour nous de profiter de sa grande expérience et d'avoir un autre point de vue sur la C41."

"Son retour technique sera aussi déterminant pour son roulage avec les pneus 2022. Nous sommes dans une lutte très serrée au milieu de peloton et chaque contribution de nos talentueux pilotes peut être une arme secrète qui nous donne cet avantage pour aller de l'avant."

Après trois Grands Prix disputés cette saison, l'écurie basée à Hinwil n'a pas encore débloqué son compteur, même si elle a bien cru le faire à Imola avant que Kimi Räikkönen ne soit pénalisé et ne perde le bénéfice de sa neuvième place.

"J'ai hâte de retrouver la voiture vendredi et la semaine prochaine", souligne quant à lui Robert Kubica. "J'ai piloté la C41 pour la dernière fois à Barcelone en février et je suis impatient de voir à quel point elle a progressé depuis, que ce soit au niveau de ses évolutions ou de la compréhension du package par l'équipe. Piloter une F1 est toujours une expérience particulière et je veux contribuer aux efforts de l'équipe dans sa bagarre en milieu de grille. Piloter avec les nouveaux pneus 18 pouces sera également une nouvelle expérience, et un avant-goût de ce nouveau monde dans lequel nous entrerons l'an prochain."

À noter également que Williams fera rouler Roy Nissany pour les EL1 du Grand Prix d'Espagne, au volant de la monoplace de George Russell.

Programme des tests Pirelli 2021

Date Circuit Conditions Équipe 22 février Jerez Sec Ferrari 23-24 février Jerez Humide Ferrari 30 mars-1er avril Bahreïn Sec Ferrari (jour 1)

Alpine (jours 2-3) 20-21 avril Imola Sec Mercedes 11-12 mai Barcelone Sec Red Bull

Alfa Romeo

Alpine (jour 1) 25-26 mai Paul Ricard Humide Mercedes 6-7 juillet Spielberg Sec AlphaTauri 20-21 juillet Silverstone Sec Aston Martin

Haas

Red Bull (jour 1) 3-4 août Budapest Sec McLaren

Mercedes (jour 1)

Ferrari (jour 2) 15-16 septembre Magny-Cours Humide Alpine