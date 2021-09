Kubica remplacera encore Räikkönen à Monza

Pas de miracle pour Kimi Räikkönen. Testé positif au COVID-19 en fin de semaine dernière, le Champion du monde 2007 ne sera pas en mesure de tenir sa place ce week-end pour le Grand Prix d'Italie, à Monza. Logiquement, Alfa Romeo a décidé de faire appel à son pilote réserviste, Robert Kubica, qui avait déjà roulé à Zandvoort samedi et dimanche dernier.

Deux jours après avoir annoncé sa retraite en fin de saison, Kimi Räikkönen a contracté le COVID-19 alors qu'il s'apprêtait à disputer le Grand Prix des Pays-Bas, et il avait d'ailleurs pris part aux deux premières séances d'essais libres. Bien qu'asymptomatique, le Finlandais s'est mis à l'isolement et a respecté les recommandations sanitaires pour un tel cas de figure.

Robert Kubica l'a remplacé pour la troisième séance d'essais libres, les qualifications (bouclées au 18e rang) et la course (où il a terminé 15e). Il en fera de même à Monza, avec cette fois-ci une meilleure préparation, et participera au 99e Grand Prix de sa carrière en Formule 1.

Revenu en Grand Prix en 2019 avec Williams, alors qu'il avait subi un très grave accident de rallye en 2011, le Polonais est depuis l'an dernier le pilote de réserve d'Alfa Romeo. Il a participé à plusieurs séances d'essais privés et d'essais libres avec la structure dirigée par Frédéric Vasseur, lui permettant notamment de ne pas plonger dans l'inconnu au moment de prendre le volant de la C41. Cette dernière, d'ailleurs, sera affublée à Monza d'une livrée légèrement revisitée afin de célébrer le Grand Prix national d'Alfa Romeo (Photo ci-dessous).

"Je tiens avant tout à souhaiter le meilleur à Kimi", a réagi Robert Kubica. "J'espère qu'il se remettra totalement et qu'il reviendra bientôt dans le cockpit. J'ai hâte de courir à Monza, un circuit incroyable où j'ai décroché mon premier podium en 2006. Contrairement à Zandvoort, c'est un tracé que je connais bien et ça m'aidera, surtout que le nouveau format de Qualifications Sprint fait que nous n'aurons qu'une courte séance d'essais libres. Je suis content de ce que j'ai fait aux Pays-Bas et je suis impatient d'aider à nouveau l'équipe à Monza."

