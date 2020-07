Kubica remplacera Räikkönen pour les EL1 en Hongrie

Robert Kubica sera de nouveau au volant de l'Alfa Romeo C39 vendredi matin, lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie. Il disposera de la monoplace de Kimi Räikkönen, qui ne débutera donc son week-end qu'à partir des EL2. Le week-end dernier, Kubica avait participé aux EL1 du Grand Prix de Styrie dans le baquet d'Antonio Giovinazzi, après avoir déjà roulé pour l'équipe dont il est le troisième pilote cette année lors des tests hivernaux à Barcelone.

Alors qu'Alfa Romeo est en difficulté en ce début de saison avec le rythme de sa monoplace, Frédéric Vasseur estime que l'expérience du pilote Polonais joue un rôle déterminant.

"Développer la C39 rapidement et efficacement sera l'un des aspects déterminants de la bagarre en milieu de peloton", rappelle le directeur de l'écurie. "Et Robert est l'un des grands atouts de l'équipe sur ce plan. Il a fait un excellent travail en Autriche la semaine dernière, et je suis heureux de le revoir une fois de plus dans la voiture. Les données qu'il a fourni à nos ingénieurs se sont déjà montrées précieuses, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, et avoir trois excellents pilotes pour avoir des informations est un avantage certain."

Dix-huitième de la première séance d'essais libres à Spielberg, à quatre dixièmes de Räikkönen, Kubica est impatient de prendre une seconde fois le volant en une semaine.

"Piloter ces voitures procure toujours d'incroyables sensations, et j'ai donc hâte d'être à vendredi", explique Kubica. "Les émotions mises à part, il ne faut pas oublier à quel point le développement de la voiture est crucial, surtout dans cette saison 2020 compressée. L'équipe a besoin de données et de retours d'information, et je suis là pour leur fournir des informations précieuses. Nous avons connu un week-end productif la dernière fois, et mon objectif et d'aider l'équipe à franchir un nouveau cap en Hongrie."