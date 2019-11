Kubica estime avoir fait taire les sceptiques sur son handicap

La saison 2019 de Robert Kubica n'aura rien eu d'une partie de plaisir. De retour en Grand Prix au volant d'une monoplace qui a régulièrement été la plus lente de la grille, le Polonais a relevé un défi sans doute plus difficile encore que ce qu'il imaginait. Huit ans après un terrible accident de rallye dont il a encore de sérieuses séquelles, le vainqueur du Grand Prix du Canada 2008 estime toutefois avoir réussi son pari. Le point inscrit à Hockenheim demeurera anecdotique et la situation sportive désastreuse de Williams aura quasiment tout occulté, mais l'homme et le pilote ont répondu présent.

"Avec mon handicap, beaucoup de gens pensaient même que je ne pourrais pas courir", rappelle Kubica. "J'ai entendu un tas d'histoire selon lesquelles au premier virage je n'allais pas être capable de réagir aux situations. Le premier tour est probablement l'une des choses que j'ai le mieux gérées cette saison. J'ai entendu des rumeurs comme quoi je ne pourrais pas courir à Monaco, et Monaco a probablement été l'une de mes meilleures courses de l'année, même si j'étais toujours loin derrière. Mais au niveau des sensations, c'était positif."

"Bien sûr, je ne termine pas cette saison en étant satisfait de la performance générale, mais je suis plutôt content de la manière dont mon corps, mon esprit et mon cerveau ont réagi au défi difficile que j'ai relevé cette année."

"De nombreuses choses n'ont pas aidé..."

À la fin de l'été, Kubica a annoncé son départ de l'écurie Williams à l'issue de la saison. S'il ne faut jamais dire jamais, cela sonnera également la fin de sa présence en F1 comme titulaire, tandis que son programme 2020 reste à définir à ce jour. Malgré l'absence de compétitivité de la FW42, malgré quelques accrocs et incompréhensions, le pilote de 34 ans a pu voir de près la ténacité d'une écurie à qui il souhaite le meilleur pour la suite.

"Je pense que la perception générale est énormément masquée par ce que nous avons traversé tout au long de cette saison. De nombreuses choses n'ont pas aidé et ont eu une influence de manière négative sur ce que je pouvais faire… Il y a beaucoup de choses que nous aurions probablement pu mieux gérer."

"Nous devons améliorer… le rythme de la voiture, puis tout deviendra plus facile. Ce sera le cas aussi pour les gars au circuit, le travail sera plus simple, plus sympa. Bien sûr, ça ne se fera pas avec moi car je quitte Williams, mais j'espère que cette équipe améliorera sa situation pour l'avenir, notamment parce que ces gens le méritent. Ce sont vraiment de bonnes personnes et ils travaillent dur, alors j'espère pour eux que de bons moments, ou de meilleurs moments, arriveront bientôt pour Williams."