Kvyat : Imola montre que l'on va dans la mauvaise direction

Comme le Mugello, Imola pourrait organiser une course en septembre après Monza, au cœur d'un possible triplé de Grands Prix de l'autre côté des Alpes. Le théâtre de l'ancien Grand Prix de Saint-Marin a accueilli AlphaTauri pour une journée de tournage et d'essais avec son AT01 et une ancienne Toro Rosso, qui a permis à Daniil Kvyat et Pierre Gasly de reprendre leurs marques.

"Je pense que c'est un très bon circuit", a déclaré Kvyat au sujet d'Imola. "Je le savais déjà avec mes expérience passées. J'ai toujours senti que c'était une piste palpitante, à l'ancienne, plutôt bosselée et avec des vibreurs difficiles. Je pense que nous pouvons réaliser qu'en changeant trop les circuits et en essayant de les rendre similaires, en installant les mêmes vibreurs partout, nous sommes trop effrayés par les bosses."

"Essayer de tout faire parfaitement est la mauvaise direction en F1, et plus globalement en course automobile. C'est probablement une des bonnes choses au sujet d'Imola. J'ai aussi pris beaucoup de plaisir à piloter là-bas, c'était sympa avec une F1 dans certains virages comme Acque Minerali, l'entrée y est très rapide, c'est génial. Ça offre beaucoup d'adrénaline et cette piste m'a donné de belles émotions."

Kvyat espère que le circuit trouvera une place au calendrier, tout comme le Mugello : "Imola, le Mugello, ces pistes... j'ai piloté au Mugello il y a deux ans, c'est aussi un circuit incroyable. Je pense que ce genre de piste serait spécial au calendrier de la F1. Elles sont très inhabituelles, à haute vitesse, avec des virages très rapides, ce qui est génial pour les monoplaces de F1 et pour les pilotes."

Une impression partagée par Gasly, qui espère voir Imola au calendrier 2020 définitif : "Imola est incroyable. Pour moi, c'était une de mes meilleures expériences de pilotage d'une F1. C'est l'Histoire de cette piste qui la rend si spéciale. C'était déjà un de mes circuits favoris mais la dernière fois que j'y étais, c'était en 2013 avec une Formule Renault, qui est évidemment bien plus lente. Mais avec l'appui aérodynamique et la vitesse à laquelle vont ces F1, et sur cette ancienne piste avec peu de dégagements, l'adrénaline était incroyable. On se sent vraiment à la limite et on sent le potentiel de la F1, surtout en prenant le risque d'aller à une telle vitesse dans ces virages. C'est dans un parc, et ça crée une énergie particulière, assez similaire à Spa je dirais, pour une raison que j'ignore."