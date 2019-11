Kvyat pénalisé et sorti du top 10

Pour la deuxième fois en deux Grands Prix et en une semaine, Daniil Kvyat a perdu sa place dans les points suite à une pénalité reçue après la course. À Austin, le pilote russe a écopé d'une sanction de cinq secondes, suite à une enquête rapidement déclenchée par les commissaires. Dans leur viseur, un accrochage entre le pilote Toro Rosso et Sergio Pérez en fin d'épreuve.

Alors qu'il était dixième sous le drapeau à damier, Kvyat chute au 12e rang au classement, ce qui permet du même coup à Pérez d'intégrer le top 10 et à Kimi Räikkönen de remonter au 11e rang.

Toro Rosso boucle finalement son Grand Prix des États-Unis sans le moindre point, puisque Pierre Gasly a été contraint à l'abandon dans les derniers tours, alors qu'il occupait la neuvième place. Le Français a expliqué avoir été victime d'un problème de suspension suite à un contact avec Pérez.

Le classement modifié