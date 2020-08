Daniil Kvyat sera pénalisé sur la grille de départ

Daniil Kvyat sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, en raison d'un changement de boîte de vitesses. Ce samedi, les deux monoplaces de l'écurie AlphaTauri seront équipées d'une nouvelle boîte, suite à un problème découvert à Budapest il y a deux semaines. Néanmoins, Pierre Gasly ne sera pas sanctionné car il avait abandonné avant la fin du Grand Prix de Hongrie, contrairement à son coéquipier russe qui avait terminé 12e.

L'équipe de Faenza et son motoriste Honda ont rencontré de gros problèmes de fiabilité lors de la dernière épreuve mais pensent les avoir désormais surmontés. Vendredi, c'est Gasly qui s'est montré à son avantage avec la huitième place lors de la deuxième séance d'essais libres. Seulement 15e, Kvyat a en fait vu son tour rapide compromis par le drapeau rouge provoqué par l'accident d'Alex Albon.

"C'était une très bonne journée, productive", assure le Russe. "La seule chose malheureuse est que le drapeau rouge est intervenu pile lors de mon relais en pneus neufs, donc nous avons dû abandonner le tour et y retourner avec des pneus usés. C'était légèrement compromis. Sinon, je crois que nous avons appris pas mal de choses, j'étais plutôt satisfait de l'équilibre général. C'est sûr que les conditions vont changer et nous devons comprendre ce à quoi nous attendre, et ce sera important de le faire lors des EL3."

Gasly a lui aussi parlé d'une journée "productive" durant laquelle le programme était chargé. "L'équilibre n'est pas encore exactement comme je le veux, mais du côté de la performance, ça semble aller jusqu'à présent", confie le Français. "Nous avons bouclé plus de tours sur ces deux séances que sur tout le week-end en Hongrie. Les sensations sont bonnes mais nous avons encore du travail pour amener la voiture où nous le voulons."