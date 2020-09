Kvyat : Le "pire scénario" a aidé Gasly à gagner le GP d'Italie

Daniil Kvyat a terminé neuvième du Grand Prix d'Italie alors que son équipier Pierre Gasly a remporté l'épreuve, après qu'un arrêt au stand chanceux au niveau du timing a permis au Normand de se hisser dans le top 3.

Après s'être qualifié en dehors du top 10, Kvyat a pour sa part démarré la course en gommes dures avec l'idée d'effectuer un premier relais long, alors que Gasly, qualifié 10e, était sur les tendres. Les deux hommes se sont même retrouvés en piste à la fin du premier relais. Le Russe avait un meilleur rythme en raison de la dégradation des pneus de son équipier juste devant lui. "Je suis dans l'air sale en permanence, donc aidez-moi avec ça. Il fait des erreurs", a-t-il notamment lancé à la radio, en référence au Français.

AlphaTauri a alors décidé, pour libérer le passage du #26 mais également pour répondre à l'arrêt au stand et la tentative d'overcut de Kimi Räikkönen, d'arrêter Gasly pour changer de pneus à la fin du 19e tour. C'est à ce moment-là que Kevin Magnussen a connu son problème technique et a garé sa Haas sur le côté de la piste, au niveau de l'entrée des stands.

Gasly s'est arrêté comme prévu, alors que le Safety Car n'était pas encore déployé et la voie des stands toujours ouverte. Une fois ces deux choses entrées en jeu, Kvyat n'a lui pas pu ravitailler et a dû rester en piste alors que le peloton se regroupait. Cela a alors offert à Gasly l'opportunité, une fois la pitlane rouverte, de gagner des places jusqu'à la troisième position.

Par la suite, le drapeau rouge pour la sortie de Charles Leclerc a autorisé Gasly à changer de pneus gratuitement et à effectuer le second départ depuis le troisième rang alors que Kvyat était seulement 13e. Ce dernier a pu finir neuvième.

"C'était mouvementé", a lancé Kvyat. "Je suis très heureux pour Pierre, avant tout, félicitations à lui et à l'équipe. Concernant ma course, avec tout ce qui s'est passé, P9 était absolument le maximum, avec les timings du Safety Car, avec le choix de pneus de départ, tout ce qui pouvait mal se passer avec la stratégie s'est mal passé pour moi, et c'était un peu l'inverse pour Pierre. Quoi qu'il en soit, c'était merveilleux pour lui de saisir l'opportunité. Je continue de me battre, parce que je suis très heureux de ma course, je dois être honnête envers moi-même."

Kvyat a malgré tout insisté sur le fait qu'il était plus rapide au moment où les deux hommes ont roulé ensemble, juste avant l'arrêt heureux de Gasly. "Nous avions des stratégies différentes. Et, bien sûr, j'étais plus rapide à ce moment-là. Ma course commençait juste quand il s'est arrêté. Mais le timing du Safety Car a été incroyablement malheureux pour moi."

"C'est le pire scénario. Nous en avons parlé avant la course. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est incroyable, honnêtement. Qu'est-ce que je peux dire... P9 est pour moi le résultat le plus absolument parfait. En fait, je n'ai absolument rien pu faire."

"Et je dois être honnête envers moi, me regarder dans le miroir et me dire : 'Écoute, aujourd'hui, ce n'était pas ton jour, c'était celui de Pierre'. Donc félicitations à lui. Superbe performance, avoir une telle opportunité est fantastique. Je suis heureux, mais malchanceux."

