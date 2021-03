Lance Stroll a sous-estimé l'impact du COVID-19

À l'automne 2020, Lance Stroll a connu une terrible série de cinq Grands Prix sans marquer le moindre point. Manque de performance et accidents l'avaient handicapé, et il avait dû faire l'impasse sur le Grand Prix de l'Eifel au Nürburgring en raison d'un test positif au COVID-19. À l'époque, la communication de Racing Point à ce sujet était particulièrement floue : si Stroll reconnaissait ne pas être dans son assiette, il assurait que ses symptômes étaient "légers", tandis que juste avant le dépistage positif, le directeur d'équipe Otmar Szafnauer affirmait que son pilote était cloué aux toilettes…

Six pilotes de Formule 1 ont déjà été touchés par le coronavirus, certains plus durement que d'autres, et Stroll fait manifestement partie de ceux-là. "Le COVID m'a mis forfait pour le Grand Prix d'Allemagne et m'a probablement pas mal affecté lors des deux Grands Prix suivants", indique le Canadien. "Je n'avais simplement pas d'énergie physiquement, et je n'étais pas dans la meilleure situation mentale qui soit. Je pense avoir sous-estimé l'impact qu'aurait le virus sur moi, et j'étais à la peine physiquement lors de ces courses."

"Après cette période difficile, j'ai commencé à retrouver la forme en Turquie", poursuit celui qui a signé la pole position à Istanbul avant de chuter au neuvième rang en course. "Mais nous avons perdu beaucoup de points au Championnat du monde. Il y a donc beaucoup de leçons à tirer de cette expérience." Racing Point a d'ailleurs laissé filer la troisième place du classement général au profit de McLaren pour sept petits points.

"Côté positif, nous avons fini la saison bien plus compétitifs, mais je pense que la concurrence était bien plus relevée vers la fin de l'année. Ce n'était pas comme au début de la saison, où nous étions souvent facilement quatrième et cinquième avec les deux voitures, parfois même encore mieux." Un scénario qui ne s'est toutefois produit que deux fois sur toute l'année : en Espagne (Stroll quatrième, Pérez cinquième) et à Sakhir (Pérez vainqueur, Stroll troisième). "Le jeu – la compétition entre les équipes – a changé, et je pense que le milieu de peloton va être très compétitif à nouveau. Il nous faut travailler dur et faire le job."

Rappelons que Stroll est désormais associé à Sebastian Vettel au sein de l'écurie rebaptisée Aston Martin pour la saison 2021 de Formule 1.

Propos recueillis par Luke Smith