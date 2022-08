Stroll en F1 grâce à son père ? "Ce n'est pas vrai", assure Krack

À 23 ans, Lance Stroll est déjà dans sa sixième saison en Formule 1. Couronné en F4 Italie et en F3 Europe avant de faire immédiatement le grand saut dans l'élite (non sans un programme d'essais conséquent mené avec Williams en amont), le Canadien a vu sa trajectoire facilitée par l'aisance financière de son père, le milliardaire Lawrence Stroll qui détient désormais l'écurie Aston Martin. Mais de là à dire qu'il lui doit sa présence dans l'élite, Mike Krack s'insurge !

Arrivé au poste de directeur d'équipe chez Aston Martin F1 Team cette année, Krack salue le talent d'un Lance Stroll "très sous-estimé" et ne manque pas de souligner que celui-ci n'a jamais couru pour un top team et a donc difficilement pu faire ses preuves aux avant-postes.

"N'oublions pas que Lance n'a jamais eu une voiture pour gagner depuis le début de sa carrière", rappelle le Luxembourgeois dans le podcast Beyond The Grid. "Il a fait des choses exceptionnelles quand les conditions le permettaient, à Istanbul par exemple sous la pluie. Pour moi, Lance fait partie des pilotes qui sont très sous-estimés. Il est largement meilleur que les gens ne le pensent. Il travaille aussi bien plus dur que les gens ne le pensent. Il a une très bonne condition physique et il est par ailleurs très poli. Beaucoup de gens ne le savent pas, parce qu'ils ne prennent pas le temps de le connaître."

Lance Stroll et Mike Krack

"C'est facile de mettre quelqu'un comme ça dans une case, comme quoi il serait là parce que son père le lui a permis, et ce n'est pas vrai. Il est un très bon pilote, et je pense qu'on le voit quand les conditions sont difficiles, parce que dans des conditions difficiles on voit souvent qui sont les bons pilotes et qui n'est pas forcément si compétitif. Il est intéressant que toujours, quand il pleut, Lance soit au rendez-vous. Cela nous montre qu'il faut regarder un peu plus en détail plutôt que de dire qu'il est là pour telle raison."

Stroll n'a battu qu'un seul coéquipier au championnat depuis ses débuts, à savoir Sergey Sirotkin en 2018 ; il a été défait par Felipe Massa, Sergio Pérez et Sebastian Vettel. Quant à ses performances sous la pluie, il est vrai que deux de ses trois qualifications dans le top 4 – dont cette fameuse pole position au Grand Prix de Turquie 2020 – ont eu lieu dans ces conditions… mais c'est le cas d'une seule de ses 12 arrivées dans le top 7 en course, à savoir sa quatrième place au GP d'Allemagne 2019.

Hormis Stroll et Vettel, Krack a travaillé avec de nombreux autres pilotes en Formule 1 lorsqu'il était ingénieur chez Sauber dans les années 2000 : Felipe Massa, Nick Heidfeld… et Robert Kubica, "le meilleur que j'aie jamais vu". Meilleur que Vettel ? "Du point de vue du talent pur, ses sensations et sa manière de décrire la voiture, je le trouve très, très fort", conclut Krack.