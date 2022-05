Norris n'est "toujours pas à 100%" à cause de son angine

Le week-end dernier, Lando Norris signait une remarquable huitième place au Grand Prix d'Espagne, loin devant son coéquipier Daniel Ricciardo, ce malgré une angine qui l'a fortement impacté au niveau du physique. Manifestement, cela reste le cas une semaine plus tard en Principauté : Norris a été excusé des conférences de presse lançant le week-end au Grand Prix de Monaco et n'a pas encore recouvré une forme optimale, d'après le directeur de l'équipe, Andreas Seidl.

"Après la course à Barcelone, le plus important était que notre équipe lui donne un maximum de temps pour se remettre, ce que nous avons fait", déclare Seidl. "Il a évidemment reçu un grand soutien du médecin de l'écurie et de son équipe, notamment de son entraîneur personnel, pour assurer qu'il revienne avec toute son énergie lorsqu'il est sorti du garage pour la première séance. C'est ce qui s'est passé. Il n'est probablement toujours pas à 100%, mais il va déjà beaucoup mieux. Je ne m'attends pas à d'autres problèmes pour le reste du week-end."

Lando Norris (McLaren) signe un autographe pour une fan

McLaren ne manque de toute façon pas d'options pour remplacer Norris en cas de pépin, ayant accès aux pilotes de réserve Mercedes (Nyck de Vries et Stoffel Vandoorne, deux anciens protégés de la structure de Woking) et Alpine (Oscar Piastri). "Comme pour chaque week-end de course, nous avons toujours des pilotes de réserve qui sont prêts", confirme Seidl. "Nous avons différents accords en vigueur. Disons que dans l'hypothèse où Lando n'aurait pas été en pleine forme, alors nous aurions eu un pilote de réserve prêt [à assurer l'intérim]."

Norris a en tout cas signé une très encourageante cinquième place lors des Essais Libres 1 du Grand Prix de Monaco, à une demi-seconde du meilleur temps et un dixième devant Ricciardo, qui occupait pour sa part la septième position. "Je dois dire que c'était certainement l'une de nos meilleures séances d'essais libres de l'année, alors j'en suis très satisfait", se délecte Seidl.

Propos recueillis par Adam Cooper