Norris : "La 7e place ne fait pas honneur" à ma performance

Troisième sur la grille de départ du Grand Prix d'Italie, Lando Norris n'a franchi la ligne d'arrivée qu'au septième rang. Pourtant, la satisfaction est au rendez-vous pour le pilote McLaren, qui n'est devancé que par les représentants des trois top teams et est convaincu qu'il aurait pu faire encore mieux.

Ce sont de nombreuses pénalités qui ont promu Norris, initialement qualifié septième, à l'avant de la grille, mais un piètre envol l'a vu rétrograder au sixième rang, avant qu'il ne soit dépassé par Carlos Sainz et Fernando Alonso, même s'il a repris l'avantage sur le pilote Alpine.

Contrairement à nombre de ses concurrents directs, le Britannique a toutefois fait durer son premier relais en mediums, ce qui lui a permis de prendre aisément l'avantage sur Pierre Gasly et son coéquipier Daniel Ricciardo lorsqu'il est ensuite passé en gommes neuves – ce malgré une perte de deux à trois secondes lors de son arrêt au stand. Perte de temps qui a fait passer Norris derrière non seulement Gasly et Ricciardo mais aussi Lewis Hamilton, ce qui s'est avéré crucial car le pilote Mercedes a alors pris la poudre d'escampette.

Finalement sixième, Norris a décidé de rentrer au stand lors de la dernière neutralisation, mais la course s'est achevée derrière la voiture de sécurité, et il n'a donc pu récupérer la place alors cédée à la Red Bull de Sergio Pérez.

"J'ai fait durer le premier relais extrêmement longtemps, je suis rentré au stand au 35e tour", relate l'Anglais. "Je dirais que c'était probablement l'une de mes meilleures courses en Formule 1, en matière de gestion et de patience. C'était clairement ma meilleure de l'année, mais presque ma meilleure en F1. La septième place ne fait pas honneur à ce que je pense avoir accompli aujourd'hui, mais c'est la vie. Ça arrive, nous allons en tirer des leçons et tourner la page."

Lando Norris avec Andreas Seidl et Daniel Ricciardo

Norris est donc satisfait de sa performance, mais déplore les circonstances qui lui ont été défavorables. "J'aurais probablement pu finir cinquième aujourd'hui, alors je suis un peu déçu", poursuit-il. "Le départ a été extrêmement mauvais à cause de réglages incorrects. Certains réglages sont nécessaires et ne peuvent être ajustés après le signal d'une minute avant le départ. Je ne pouvais donc rien faire. L'équipe m'a prévenu et je m'attendais à ce que ce soit mauvais. Ça ne m'était jamais arrivé et ça ne m'arrivera probablement plus jamais. J'espère. Je touche du bois !"

"Puis un mauvais arrêt au stand nous a probablement coûté la position face à Lewis. Est-ce qu'il m'aurait de toute façon doublé en quelques tours, c'est fort possible, mais nous aurions eu l'opportunité de nous battre. Et peut-être que j'aurais pu tenir bon jusqu'à la voiture de sécurité. Bref, nous aurions dû être cinquièmes, mais nous nous sommes retrouvés septièmes."

Propos recueillis par Filip Cleeren