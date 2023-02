Norris prêt à attendre 2025 pour gagner avec McLaren

McLaren s'accroche à Lando Norris, mais ce dernier n'a manifestement pas l'intention de partir. Norris est un pur produit de l'écurie britannique, qui l'a couvé pendant deux ans avant son arrivée en Formule 1. Désormais, le natif de Bristol attaque sa cinquième saison dans l'élite au volant des bolides orange, mais la victoire lui échappe encore malgré deux belles opportunités en 2021, à Monza et à Sotchi.

À 23 ans, Norris est toutefois loin de s'impatienter, lui qui n'a jamais cédé aux sirènes des autres équipes. "Parfois, c'est dur car j'ai l'esprit de compétition et je veux gagner", déclare le pilote McLaren à l'occasion de la présentation de la MCL60. "Forcément, parfois on se demande ce qu'on pourrait faire pour y arriver plus tôt. Mais je suis très à l'aise avec ma position actuelle. Je fais confiance à l'équipe, et c'est le plus important pour moi : me donner cette confiance, mais que l'équipe l'ait en même temps."

McLaren a mal négocié le virage de la nouvelle réglementation 2022, ayant rétrogradé à la cinquième place du championnat des constructeurs après avoir perdu son duel de longue haleine avec Alpine. Or, l'écurie n'est déjà "pas entièrement satisfaite" de sa nouvelle monoplace. Des travaux sont en cours depuis plusieurs années à Woking, notamment pour la construction d'une nouvelle soufflerie, et le PDG Zak Brown ne s'attend à pouvoir viser le titre qu'en 2025. De quoi ébranler la confiance de Norris ?

"C'est loin, mais on va voir la progression possible cette saison, comment nous pourrons nous débrouiller à la fin de la saison quand nous mettrons des choses dans la nouvelle soufflerie et nous ferons une première idée", précise l'Anglais. "Je veux croire que c'est en 2024, 2025 que l'on commencera à voir de plus grands changements. Cela paraît loin. Nous avons toute l'année à faire. Mais cela commence cette année."

"L'année dernière a été très frustrante car la nouvelle réglementation était vraiment une opportunité de lancer ce bond en avant, mais il n'en a pas été ainsi. Je n'ai vraiment pas perdu la confiance en l'équipe dont je fais partie et je suis très content de continuer à travailler avec elle et de participer à cette aventure pour renouer avec les titres et les victoires."

"J'ai la patience d'attendre ces quelques années supplémentaires. J'ai de nombreuses années devant moi, dont ces deux années. Potentiellement, [2025] est l'année où nous pourrons être en position de vraiment nous battre [aux avant-postes]."

Propos recueillis par Jonathan Noble