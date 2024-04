Lando Norris battu par les Ferrari : "Un retour à la réalité"

C'est un Lando Norris mitigé qui s'est exprimé à l'issue du Grand Prix du Japon 2024. Le Britannique, troisième sur la grille de départ, a finalement passé la ligne d'arrivée à la cinquième position, derrière les deux Ferrari de Carlos Sainz (3e) et Charles Leclerc (4e). Le pilote McLaren, sur une stratégie à deux arrêts, a effectué son deuxième et dernier arrêt alors qu'il ne comptait que 15 tours sur ses pneus durs. Une immobilisation pour couvrir George Russell mais réalisée en même temps que Leclerc, qui effectuait son premier et seul arrêt de la course, et qui n'a pas permis au Britannique de se bagarrer avec le Monégasque.

"Honnêtement, on m'a dit de rentrer", déclare Lando Norris. "J'ai donc écouté ce qu'on m'a dit de faire. Mais c'est quelque chose que nous allons revoir avec l'équipe. Je pense que nous avons fait ce qui était le mieux à ce moment-là. Mais il est toujours difficile de savoir si on s'attendait à ce que Charles rentre. Nous avons couvert George, ce qui n'était peut-être pas nécessaire, pour être honnête. Et... parce que nous avons essayé de couvrir George, nous sommes rentrés en même temps que Charles donc j'aurais certainement pu faire cinq ou six tours de plus, créer un écart [de performance] avec les pneus et ensuite revenir comme Carlos l'a fait, par exemple. Ce n'est donc qu'un point de vue mais c'est quelque chose dont nous discuterons et que nous examinerons."

Charles Leclerc et Kevin Magnussen sont les deux seuls pilotes de la grille à n'avoir fait qu'un seul arrêt en course. Une stratégie plus que payante pour le pilote Ferrari, qui s'est hissé de la huitième à la quatrième place, faisant de lui le Pilote du Jour. Selon Lando Norris, il n'était pas possible pour McLaren d'appliquer une stratégie similaire.

"Il était plus lent que Carlos. Est-ce que c'était une stratégie idéale ? Non. Mais il était difficile de dépasser. Comme nous étions plus lents, c'est difficile de dire oui. Nous y avons pensé mais avec notre vitesse et notre désavantage par rapport à Ferrari, nous n'avons pas pensé que c'était la bonne décision."

Lando Norris, McLaren MCL38, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

Malgré une interrogation sur son deuxième arrêt au stand, Lando Norris reste satisfait du résultat de la journée et se réjouit de sa cinquième place. Il ne s'attendait pas à un tel rythme de la part des Ferrari mais il reconnait qu'il s'attendait tout de même à terminer derrière l'écurie italienne.

"Comme prévu, pour être honnête. Je ne voyais pas le rythme de course de Ferrari comme quelque chose d'incroyable. Je n'ai pas pensé qu'il était aussi bon que Red Bull pensait qu'il allait être. C'est difficile au début quand vous essayez de suivre une voiture plus rapide ou de rester devant les Ferrari, qui étaient plus rapides. Vous endommagez davantage les pneus. C'est un peu comme une spirale, une bataille perdue d'avance. Ce n'est donc pas une mauvaise journée."

"Je pense que nous sommes dans la position attendue, c'est-à-dire derrière Ferrari. C'est ce que nous avons fait toute l'année. Cela ne devrait donc pas être différent et ce n'était pas différent. Je pense qu'hier nous avons excellé. J'ai fait de très bons tours et nous avons donné l'impression d'être un peu trop bons. Et aujourd'hui, c'était un retour à la réalité."

"Je n'étais qu'à dix secondes de Carlos, ce qui pourrait être pire, mais seulement dix secondes. Je pense que nous avons fait du bon travail. Et il ne restait plus que 30 secondes pour gagner. Ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air de mon point de vue. C'est peut-être difficile pour tout le monde, c'est toujours le cas ici. La dégradation des pneus est énorme. Mais oui, nous espérions plus. Et peut-être que c'était un peu un faux espoir. C'est pour ça que c'est un peu plus difficile. Mais je pense que si nous étions partis plus loin, nous aurions été satisfaits de la cinquième place."

Propos recueillis par Adam Cooper