Un casque "pizza" pour Lando Norris au GP d'Italie !

Avant le début de la saison 2020, Lando Norris avait fait savoir qu'il profiterait au maximum de l'assouplissement du règlement concernant les designs des casques. Le pilote britannique ne se fait pas prier et il s'est présenté à Monza avec de nouvelles couleurs et une idée originale. Le mois dernier, il avait choisi d'arborer un heaume dessiné par une petite fille de 6 ans à l'occasion de son Grand Prix national à Silverstone. Cette fois-ci, le pilote McLaren a choisi de faire dans le local en mettant à l'honneur... une pizza ! Pour le Grand Prix d'Italie, ça ne s'invente pas.

Le casque de Norris pour ce week-end est toujours composé de son logo personnel et comporte également le drapeau italien sur le dessus. On vous laissera observer dans le détail et choisir la recette de la pizza à votre convenance, entre Margherita et salami !

Jusqu'à l'an passé, les pilotes devaient conserver le même design de casque, à quelques détails près, et ne pouvaient le modifier complètement que lors d'un seul Grand Prix. Cette règle n'existe plus depuis la saison 2020.

"Je prévois d'essayer d'avoir un design spécial à chaque course", confiait Norris en début de saison, considérant la levée de cette interdiction comme "l'une des meilleures choses de la saison. Je les garde tous sur un mur chez moi. Ça me permet de me souvenir de chaque course, il y a quelque chose avec [ces casques]."

L'an passé, déjà à Monza, Norris s'était aussi fait remarquer en arrivant avec un casque rendant hommage à Valentino Rossi, star incontournable du MotoGP. Le "Docteur" avait d'ailleurs lui aussi choisi des références culinaires à l'automne 2019 pour son Grand Prix à domicile, à Misano.