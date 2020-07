Norris portera un casque dessiné par une enfant de 6 ans !

Lando Norris avait prévenu avant la saison 2020 qu'il n'hésiterait pas à changer plusieurs fois de design de casque, d'autant que le règlement permet de nouveau toutes les fantaisies aux pilotes sur ce point. Le Britannique tient parole et a présenté celui avec lequel il disputera ce week-end le premier de ses deux Grands Prix à domicile, sur le tracé de Silverstone.

À bord de sa McLaren, Norris sera équipé d'un casque essentiellement blanc mais comportant des écritures et des dessins au style très enfantin. Et pour cause, c'est une jeune fan de 6 ans, Eva Muttram, qui a réalisé ce design et a remporté le concours qu'avait lancé le pilote de 20 ans.

"Cela me rappelle beaucoup quand j'étais plus petit, que je dessinais des casques, quand j'avais 5, 6 ou 7 ans", confie Norris. "J'imprimais des centaines de designs de casque, je les coloriais. Voici le vainqueur. C'est très différent de ce à quoi je suis habitué. Toutes ces paillettes, ces petits trucs scintillants, c'est cool, j'ai choisi quelque chose qui me rappelle mon enfance."

"Je l'adore. Il y a beaucoup de blanc mais en même temps, je trouve juste qu'il est vraiment mignon. J'adore les couleurs et c'est très original. Merci beaucoup Eva !"