Norris : McLaren a "un seul gros problème"

Après avoir été sur une pente ascendante pendant cinq ans et avoir connu des essais plutôt prometteurs à Barcelone, l'écurie McLaren ne s'attendait certainement pas à des performances en berne comme elles l'ont été au Grand Prix de Bahreïn, en ouverture de la saison 2022. Lando Norris et Daniel Ricciardo n'ont pu faire mieux que 13e et 18e respectivement en qualifications et n'ont même évolué dans le top 12 à aucun moment de la course, que l'Australien a conclue au 14e rang et le Britannique au 15e.

Norris établit justement un diagnostic relativement simple quant aux problèmes que rencontre McLaren avec sa MCL36 : "C'est l'appui. Il y a eu quelques fois où l'équilibre l'était correct, mais si l'on est lent quand l'équilibre est correct, alors on a besoin de quelque chose d'assez simple. Il n'y a pas des tas de problèmes. J'imagine qu'il y a un seul gros problème, qui est très coûteux dans le monde de la Formule 1, car tout ce dont on a besoin, c'est l'appui, et c'est la difficulté que nous avons actuellement. C'est ce sur quoi nous devons travailler."

McLaren était la troisième écurie la plus rapide à Barcelone avant de dégringoler dans la hiérarchie à Bahreïn, et l'on s'est gratté la tête à Woking, en quête de réponses. "Ce qui nous a un peu déroutés au début, c'est le fait que nous étions un petit peu plus compétitifs à Barcelone", confirme Norris, qui analyse : "Je pense que nous avons commencé avec une bonne voiture mais n'avons pas fait beaucoup de progrès car c'était une voiture qui convenait très bien à la piste et nous avons très vite compris comment l'optimiser."

Lando Norris (McLaren)

"Nous n'avons pas pu faire beaucoup de progrès à partir de là. C'est là que toutes les autres écuries ont pu faire des pas en avant, et continuer de découvrir leur voiture et d'avancer plus vite que nous. Il y avait plus d'espoir après Barcelone, mais celui-ci s'est lentement envolé avec le temps, quand tout le monde a pu mieux connaître sa voiture et apporter des évolutions plus conséquentes que nous ne l'avons pu. Nous avons alors reculé."

Norris fait néanmoins confiance à l'équipe d'ingénieurs, menée par le directeur technique James Key, pour concevoir les évolutions nécessaires afin de rebondir.

"Il n'est pas facile de dire exactement quand ou de donner un délai, mais je suis confiant. Nous n'avons pas été compétitifs et avons eu de petites difficultés lors de la première course, mais il y a de l'espoir et une bonne équipe au McLaren Technology Centre, qui travaille déjà sur un bon plan pour remettre les choses dans l'ordre et essayer de comprendre en détail ce qui a cloché et ce que nous avons raté. Dès que nous le comprendrons, alors il y aura [de la lumière]."

"James travaille déjà dur. C'était déjà le cas dès que nous avons compris où nous nous situions par rapport aux autres écuries : il s'agit de mettre en place ce plan pour remonter la pente et essayer de revenir à une position bien plus élevée", conclut l'Anglais.