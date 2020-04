Norris dévoile son objectif pour la saison 2020

Pilote au palmarès époustouflant en formules de promotion, Lando Norris a pris la 11e place de sa première saison dans la catégorie reine du sport automobile l'an passé, avec 49 points à comparer aux 96 unités de son coéquipier Carlos Sainz. Faisant jeu égal en qualifications, le jeune Anglais était légèrement en deçà le dimanche, bien qu'il ait été handicapé par quelques problèmes mécaniques.

Ainsi, son but pour 2020 est simplement de progresser avec son équipe, même s'il ne cache pas rêver d'un podium comme celui arraché par Sainz au Brésil l'an passé. "Pour moi, le succès cette saison… pour l'équipe, je dirais que ce serait simplement faire du meilleur travail que l'an dernier", commente Norris dans le podcast Beyond The Grid, enregistré lors de la seconde semaine des essais hivernaux de Barcelone. "Tirer davantage des opportunités et des erreurs commises par les trois top teams. Répondre davantage présent aux moments cruciaux. Moins de problèmes de fiabilité, ce qui est entre nos mains."

"C'est l'objectif de notre équipe : faire un nouveau pas en avant, obtenir une compréhension encore meilleure pour l'an prochain, et en même temps, essayer d'avoir des résultats encore meilleurs au fil de l'année, de nouvelles quatrièmes et cinquièmes places – et si on le peut, faire un podium. Mais pour le podium, je pense qu'il nous faudra un peu de chance."

Clairement, Norris est prompt à faire son autocritique : "De mon côté, je vais travailler sur les domaines où j'ai eu des difficultés l'an dernier et où je sais que je n'étais pas assez bon, comme la course, mais aussi la communication, la gestion des pneus et du carburant, la stratégie – ne pas se contenter de dire oui mais être proactif et dire que je veux rester en piste, que je veux faire un arrêt au lieu de deux, que je pense qu'il faut changer, avoir mes propres idées."

"Déjà, ces derniers jours en essais, j'ai le sentiment d'avoir fait du bien meilleur travail dans quelques-uns de ces domaines, ce qui me rend plus confiant et content. Je n'ai toutefois pas d'objectif à me fixer en termes de position ; j'adorerais faire un podium, ce serait sympa mais je veux travailler sur mes faiblesses et faire de mon mieux, comme la saison dernière."

