Lando Norris renvoyé en fond de grille à Sakhir

Lando Norris s'était qualifié au 15e rang ce samedi suite à un mauvais timing de son ultime tentative de Q2 pendant que les autres pilotes amélioraient tous leur temps. Profitant de cette contre-performance, McLaren a saisi l'opportunité pour changer à moindres frais, en termes de pénalités, des éléments de son unité de puissance.

Lire aussi : La grille de départ du Grand Prix de Sakhir

Ainsi, le Britannique disposera pour la course, mais également pour Abu Dhabi, d'un nouveau moteur V6 et d'un nouveau turbocompresseur. Le délégué technique de la FIA ce week-end, Nikolas Tombazis, qui supplée Jo Bauer pris par des obligations familiales, a confirmé ces modifications avant la course de cette fin d'après-midi, à partir de 18h10 heure française.

En dépassant le quota de pièces allouées pour ces deux éléments, Norris écope de pénalités de 15 places ou plus et est donc comme le règlement le prévoit automatiquement renvoyé en fond de grille, où il sera selon toute vraisemblance à la 19e place devant Pietro Fittipaldi, lui aussi pénalisé pour des changements sur l'unité de puissance mais qualifié à une moins bonne position.

La pénalité de Norris permet à Kevin Magnussen, Nicholas Latifi, Jack Aitken et Kimi Räikkönen de gagner une position sur la grille.