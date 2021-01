Lando Norris positif au COVID-19

Sergio Pérez, Lance Stroll, Lewis Hamilton et maintenant Lando Norris. Les pilotes de Formule 1 ne sont pas épargnés par le coronavirus, le pilote McLaren venant de révéler qu'il avait été testé positif après avoir remarqué des symptômes typiques de la maladie. Il a toutefois de la chance dans son malheur, puisqu'il ne va manquer aucune compétition lors de ses deux semaines d'isolation, en plein milieu de l'intersaison.

"Hier, j'ai perdu le goût et l'odorat, je me suis donc immédiatement isolé et j'ai fait un dépistage", écrit Norris sur les réseaux sociaux. "Ce test a été positif, j'en ai donc informé toutes les personnes avec qui j'ai été en contact et je vais me mettre en quarantaine pour les quinze prochains jours. Je me sens bien et je n'ai pas d'autre symptôme, mais je voulais vous prévenir."

L'écurie, pour sa part, indique : "McLaren est en mesure de confirmer que Lando Norris a été testé positif au COVID-19 hier à Dubaï, où il est actuellement en vacances avant un camp d'entraînement prévu. Après s'être rendu compte d'une perte du goût et de l'odorat, il s'est fait dépister immédiatement et a informé l'équipe. En accord avec les lois locales, il est désormais en quarantaine dans son hôtel pour deux semaines. Il se sent actuellement bien et ne rapporte aucun autre symptôme."

Rappelons que Norris s'est classé neuvième de sa deuxième saison en Formule 1, avec 97 points au compteur et un podium à son actif. Produit du programme de jeunes pilotes McLaren, il court pour l'équipe depuis ses débuts dans l'élite.