Lando Norris prolonge encore son contrat avec McLaren

Arrivé en Formule 1 comme titulaire chez McLaren en 2019, Lando Norris a connu en 2021 sa meilleure saison personnelle, le Britannique y signant quatre de ses cinq podiums en carrière ainsi que sa toute première pole position, lors d'un Grand Prix de Russie pour lequel il est également passé proche de la victoire. Dans la foulée de cette campagne remarquée et juste avant le début de l'exercice 2022, Norris a prolongé son contrat avec son écurie jusqu'en 2025.

Cette annonce peut surprendre car le pilote de 22 ans a déjà prolongé son contrat en mai dernier. Toutefois, le nouvel accord, qui courra pour sa part sur quatre saisons, vise à le récompenser pour sa campagne 2021. "Je suis extrêmement heureux, c'est une grande case pour ma carrière et pour ma vie qui est cochée, et rester en Formule 1 pour quatre années supplémentaires est assez incroyable de mon côté", a déclaré Norris.

"Je suis aussi très heureux que ce soit avec McLaren, les gens avec qui j'ai grandi et avec qui je suis arrivé en Formule 1. Plus que tout, j'aimerais continuer à faire ce que l'on fait et continuer à essayer de réaliser notre rêve, qui est de recommencer à gagner des courses et, bien sûr, de redevenir champions et ainsi de suite."

L'échéance 2025 n'est pas anodine puisqu'elle correspond à la fin de l'ère de la motorisation turbo hybride telle que nous la connaissons quasiment sans changement depuis 2014. En 2026, en effet, la réglementation moteur évoluera pour tendre vers des unités de puissance qui conserveront l'hybridation mais iront vers des solutions plus durables et moins coûteuses ou complexes, avec entre autres la disparition programmée du MGU-H. Cette situation pourrait donc rebattre les cartes et justifier, dès lors, que les pilotes souhaitent conserver leurs options ouvertes pour cette échéance.

Il est à noter que Daniel Ricciardo, vainqueur l'an passé du Grand Prix d'Italie, la première victoire de McLaren depuis 2012, est de son côté engagé avec la structure dirigée par Zak Brown jusqu'en 2023.

McLaren présentera sa F1 2022, la MCL36 à moteur Mercedes, ce vendredi à 20h.