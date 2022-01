Latifi : La flexibilité m'aidera à progresser en 2022

Nicholas Latifi a montré des signes d'amélioration au cours de sa deuxième année en Formule 1. Le pilote Williams s'est rapproché des temps de son coéquipier George Russell en qualifications et a marqué ses premiers points en catégorie reine en décrochant la septième place au Grand Prix de Hongrie, suivie de la neuvième position lors du tristement court Grand Prix de Belgique.

Cette année, Latifi sera associé à Alexander Albon, qui était déjà son coéquipier chez DAMS en Formule 2. Et si Jost Capito, à la tête de la structure de Grove, a d'ores et déjà indiqué que les deux pilotes seraient traités sur un pied d'égalité, Latifi devra compter sur sa flexibilité et sa capacité d'adaptation pour prendre le meilleur sur le Thaïlandais. au volant d'une monoplace répondant à un nouveau Règlement Technique.

"La plus grande leçon que j'ai apprise [en 2021], c'est à quel point il est important d'être capable d'être flexible et de s'adapter à la situation, à la manière dont la voiture se comporte", commente le Canadien. "Surtout si ce n'est pas la manière qui vous convient, ce qui, d'après ce que j'entends sur [les F1 de 2022], peut très bien être le cas, avec une voiture potentiellement plus difficile à piloter."

"En tant que pilote, je pense que l'adaptation est l'un des talents et l'une des qualités les plus importants que vous devez avoir. Parce que vous savez qu'il existe parfois des situations où les choses ne se passent pas comme espéré, où vous n'arrivez pas à prédire le comportement de la voiture à cause des conditions de piste."

"L'adaptation est probablement la chose la plus importante, surtout en F1, où rien n'est jamais parfait. La voiture peut toujours être un peu meilleure, le pilotage peut toujours être un peu meilleur. Il faut simplement s'adapter à la manière dont la voiture doit être pilotée, ce qui peut ne pas être à votre goût. Ce n'est peut-être pas quelque chose de nouveau, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans les catégories juniors, mais peut-être quelque chose de martelé en moi à nouveau, simplement à cause des expériences sur la piste."

Latifi estime également avoir fait de nets progrès en 2021 et pense pouvoir poursuivre cette marche en avant cette saison. "Je pense que lorsque l'on passe de la première année à la deuxième dans n'importe quel sport, mais j'imagine en F1 et en sport automobile en particulier, il y aura toujours les plus grandes améliorations et les plus gros gains sur tous les aspects", poursuit-il. "Pas seulement avec le pilotage mais aussi avec l'environnement de la F1, avec l'environnement de l'équipe, en étant plus à l'aise dans toutes les situations que l'on rencontre en F1 et que l'on ne rencontre pas nécessairement dans les catégories junior."

"Ce n'est pas toujours évident sur la feuille des temps mais ce n'est pas le plus important pour le moment compte tenu de notre position. Il faut simplement continuer à renforcer ma confiance, ma confiance dans l'équipe, et la direction que prend l'équipe. C'est un moment très stimulant."