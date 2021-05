Latifi a oublié de mettre le tuyau de sa gourde dans sa bouche

Parti 18e, Nicholas Latifi a terminé le GP de Monaco à la 15e position, derrière son équipier George Russell mais devant le pilote AlphaTauri Yuki Tsunoda. Le Canadien a sans surprise connu une épreuve difficile, principalement sur le plan mental, au volant d'une monoplace compliquée à piloter dans les rues de la Principauté.

"Même si on se rend à Monaco en espérant que des choses se passent, ce circuit ne convient pas vraiment à la voiture. Sa nature lente, toutes les bosses, ce n'est pas véritablement au goût de notre monoplace. Nous savions donc que ça allait être difficile, ça a clairement été l'une des courses les plus compliquées de ma carrière mentalement, juste pour maintenir la concentration. Je savais que ça serait comme ça dès les premiers tours consécutifs en EL1, je me disais 'C'est une course où il faut rester loin des murs, ne pas faire d'erreurs, ça va être dur'."

D'autant plus dur que Latifi a oublié un détail : de se mettre dans la bouche le tube le reliant à sa gourde pour lui permettre de boire pendant la course. "Je suis relativement satisfait de la course, je pense que j'ai maximisé ce que je pouvais. Je suis passé devant Yuki au départ, c'était super. Je crois que le rythme de notre voiture – je poussais pas mal derrière George et j'ai réussi à aller un peu plus loin que lui [à la fin du premier relais] – a permis de plutôt bien gérer les pneus."

"Je pense que ma seule erreur a eu lieu avant même le départ de la course : j'ai oublié de mettre le tube pour boire dans ma bouche ! Je ne l'ai réalisé qu'après coup donc ça allait, mais je me suis dit 'Tiens, j'ai un peu soif !' Donc j'ai juste descendu [une bouteille] après être descendu de la voiture, mais c'était plutôt tranquille."

"Nous nous entraînons pour ça. Bien sûr, ce n'est pas idéal, j'étais probablement un peu déshydraté après ça. Vous n'avez pas vraiment de repos sur ce circuit, même dans les lignes droites vous devez tourner et probablement que l'énergie mentale supplémentaire nécessaire vous oblige à travailler dur."

"Il faut aussi tenir compte du fait qu'il s'agit de ma première fois ici [en F1] donc c'est peut-être un peu plus difficile pour moi que pour des gars comme Lewis [Hamilton] ou Kimi [Räikkönen] qui ont fait beaucoup de courses ici. Mais, oui, je m'entraîne pour ça. Ça allait. Comme je l'ai dit, je ne l'ai même pas remarqué avant de sortir de la voiture, quand je me suis dit 'Ma bouche est un peu sèche... Ah oui, mon tube n'est pas dans ma bouche !'"