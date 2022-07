Latifi passé de "héros à zéro" après une "grosse erreur" en qualifs

Auteur d'un surprenant meilleur temps lors des Essais Libres 3 sur une piste séchante, Nicholas Latifi était à la tête d'un non moins surprenant meilleur temps absolu dans le premier partiel de son dernier tour de Q1 et semblait en passe de pouvoir se hisser en Q2. Las, le pilote Williams a commis une erreur dans l'ultime virage et a finalement échoué à la dernière place de la séance.

Interrogé par Motorsport.com sur cette journée faite de hauts et de bas, Latifi a répondu : "Ça aurait été juste à la limite de la Q2, je pense que dans le dernier virage j'ai fait une grosse erreur. Il y a un vent arrière dans ce virage, donc je ne sais pas si j'ai eu une grosse rafale de vent par rapport au premier tour."

"Au premier tour, l'arrière était bien stable et dans le deuxième tour, j'ai tourné et je l'ai complètement perdue. Nous savons que notre voiture est toujours extrêmement sensible dans ce domaine, et encore plus avec le nouveau package d'améliorations. C'est frustrant de passer de... Je veux dire que c'est littéralement de 'héros à zéro'."

Nicholas Latifi, Williams FW44

Revenant sur sa performance des EL3, à un moment où beaucoup de pilotes étaient également en piste dans les mêmes conditions et avec les mêmes gommes, il a déclaré : "Même avant de décrocher la première place, je me sentais plutôt bien, mais je n'étais simplement pas en mesure de signer un bon tour."

"Ce n'était pas un coup de chance, tout le monde faisait des temps au tour au même moment, dans les mêmes conditions de piste, donc nous avons manifestement fait quelque chose de bien en tant qu'équipe. Et je ne suis clairement pas un trop mauvais pilote, je veux dire qu'il faut toujours piloter la voiture sur le mouillé et c'est toujours très difficile, donc c'était une belle victoire morale, pour sûr, un coup de pouce moral."

Dans les conditions sèches des qualifications, Latifi affirme qu'il avait accepté qu'il ne serait pas possible de se battre à nouveau à ces sommets en raison des limitations aérodynamiques de la FW44. "Nous manquons beaucoup d'appui, il n'y a pas de secret là-dessus. Nous sommes très rapides dans les lignes droites, et [pourtant] nous avons tout l'appui aérodynamique possible sur la voiture."

"Donc nous sommes assez rapides car notre voiture est efficace en ligne droite, mais c'est parce que nous manquons d'appui ! J'étais quand même assez surpris d'entendre que j'avais un secteur en violet. Mais en fin de compte, sur ce circuit, tous les chronos se font dans les secteurs 2 et 3, c'est là que c'est important."

Latifi pense en tout cas que Williams a fait "un pas en avant" par rapport au Grand Prix d'Espagne, dernier tracé classique où toutes les équipes de F1 ont utilisé une configuration à fort appui. Toutefois, il juge qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. "La dernière fois que tout le monde a dû mettre beaucoup d'appui sur une piste normale, c'était à Barcelone et nous étions loin du compte. Ici, même avec le package d'amélioration, [on est] peut-être un peu plus près parce que cela aurait été à la limite de la Q2. Mais nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être. C'est frustrant, nous savons où nous devons nous améliorer, et c'est tout ce qu'il y a à faire."

Avec James Newbold et Luke Smith