Latifi pense avoir été piégé par des boulettes de gomme

Nicholas Latifi aura vécu un Grand Prix de Belgique à oublier. Pendant qu'Alexander Albon s'illustrait en atteignant la Q3, le Canadien était éliminé en Q1 avec sept dixièmes de déficit sur son coéquipier ; les nombreuses pénalités sur la grille l'ont ensuite promu à la onzième position sur la grille.

Or, alors qu'il bataillait avec Esteban Ocon au deuxième tour, Latifi a perdu le contrôle à la sortie des Combes, est parti en tête-à-queue dans les graviers et a accroché au passage un Valtteri Bottas impuissant. Une erreur qui, selon lui, n'est peut-être pas sans rapport avec les boulettes de gomme déposées dans la matinée par les 30 monoplaces de FIA F3 et les 22 voitures de Formule 2.

"Je suis juste un peu sorti de la trajectoire au virage 6", a détaillé l'intéressé. "Il devait y avoir beaucoup de boulettes de gomme déposées, j'imagine, en formules de promotion. J'ai sous-viré et je suis sorti direct, comme si je roulais sous la pluie en pneus slicks. Je suis arrivé dans le bac à gravier et ça m'a envoyé en tête-à-queue, ce qui m'a pas mal surpris : je croyais que j'allais juste tirer tout droit dans les graviers et revenir en piste lentement. Mais elle est partie juste quand je suis revenu sur l'asphalte. Par conséquent, j'ai traversé la piste en tête-à-queue."

Contraint à un premier arrêt au stand précoce, Latifi a ensuite connu une course "très solitaire" dans des conditions qu'il a manifestement vécues de manière compliquée. "C'est probablement l'adhérence la plus faible que j'aie rencontrée sur le sec en conditions de course", a estimé celui qui a fini dernier, toutefois à seulement 23 secondes de la dixième place occupée par son coéquipier. "C'était vraiment très étrange. On voyait beaucoup de pilotes, même au volant de voitures plus rapides, en difficulté. Bref, c'était étrange."

Les commissaires évacuent l'Alfa Romeo accidentée de Valtteri Bottas

Quant à Bottas, qui ne pouvait rien faire pour éviter la Williams en perdition, il a été contraint à l'abandon sur-le-champ. "J'ai vu un léger contact entre les deux voitures devant moi, puis j'ai vu Latifi partir en tête-à-queue vers la gauche, et j'ai simplement essayé de l'éviter", a relaté le Finlandais avant d'avoir pu voir les images. "Je me suis dirigé vers les graviers, et j'ai fini par partir en tête-à-queue, que ce soit parce que j'ai heurté Latifi ou parce que j'étais dans les graviers. C'est juste pas de chance, j'étais au mauvais endroit au mauvais moment."

Bottas accuse le coup, lui dont la saison avait si bien commencé avec 46 points lors des neuf premiers Grands Prix : il n'en a pas marqué un seul lors des cinq dernières épreuves en date. Le pilote Alfa Romeo a la ferme intention de redresser la barre à Zandvoort et à Monza. "D'une certaine manière, en sachant que nous avons d'ici deux semaines encore deux courses – sans pénalités et sans compromis, espérons-le – je compte sur un week-end propre. C'est ce dont nous avons besoin maintenant", a-t-il conclu.

Propos recueillis par Adam Cooper et Luke Smith

