Latifi récupère le numéro de Rosberg

Unique débutant en Formule 1 cette saison, Nicholas Latifi a choisi d'utiliser le numéro 6 alors qu'il sera titulaire chez Williams. Le Canadien remplacera Robert Kubica aux côtés de George Russell et a opté pour le numéro précédemment utilisé par Nico Rosberg, sacré Champion du monde en 2016.

Ce choix n'a toutefois rien à voir avec le pilote allemand, dont le numéro est redevenu disponible début 2019. En effet, les numéros ne sont plus attribués à un pilote une fois que ce dernier a été absent deux années de suite, et Rosberg avait pris sa retraite fin 2016.

"Je suis certain que vous vous demandez tous quel numéro j'ai décidé de prendre pour la saison de Formule 1 à venir", déclare Latifi dans une vidéo publiée ce lundi. "J'ai choisi le numéro 6. La raison à cela est que je viens de Toronto, qui est surnommée The Six car lorsque l'on est là-bas, le code de numéro de téléphone est soit 416, soit 617. C'est un peu bête mais ça m'a un peu suivi, donc j'ai choisi ça."

Lors de son passage en Formule 2, Nicholas Latifi a également utilisé le numéro 6.

Rappelons enfin que, cette année encore, il n'y aura pas de numéro 1 sur la grille de départ puisque le Champion du monde en titre Lewis Hamilton conservera le 44.

Les numéros des pilotes F1 en 2020