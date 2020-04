Petit déjeuner avec Niki Lauda

Article initialement publié dans Grand Prix Magazine (Cape Éditions), #29 (juin 2019), suite à un entretien réalisé en 2017.



Des œufs, des toasts, Vienne et Niki Lauda. N’est-ce pas la recette d’un petit déjeuner de rêve ? La plupart des grands pilotes ont un virage portant leur nom, sur une piste ou une autre de la planète. Mais rares sont ceux qui ont un petit déjeuner à leur nom. C’est le cas de Niki Lauda, que l’on peut déguster tous les jours au centre de Vienne. Ce Niki Lauda Frühstück est affiché à 21 € au Café Imperial. Au programme : café avec de la crème au-dessus, un œuf à la coque, du pain frais toasté et du yaourt naturel avec des framboises et des pommes cuites. Ce menu du matin porte son nom car, des années durant, Niki Lauda a débuté ses journées viennoises ainsi et ici. C’est donc là qu’il nous attend, pour un petit déjeuner et une conversation informelle. Et, même s’il est, en Autriche, un monument national, avec ses trois couronnes mondiales, même s’il est l’un des artisans du triomphe actuel de Mercedes en Formule 1, même s’il est celui qui a convaincu Lewis Hamilton de quitter McLaren pour l’Étoile, pour notre petit déjeuner, il est simplement un client attablé au cœur du café, casquette vissée sur la tête, à l’heure chargée du premier service. "Je viens ici depuis si longtemps que ne me souviens plus des premières années. Probablement depuis toujours. D’ailleurs, je me fiche de savoir depuis quelle année ! Et je prends toujours le même petit déjeuner."

Niki Lauda Photo de: GrandPrixMag

Tout jeune, Andreas Nikolaus Lauda se prend de passion pour les engins à moteur de l’entreprise de son grand-père Hans, un industriel viennois. "Dès l’âge de douze ans, j’ai été fasciné par les tracteurs et les machines diverses. Et, comme j’étais le petit-fils du patron, les employés me laissaient souvent les conduire. Un jour, un gars m’a dit : 'Quand il neigera, essaie de venir me rejoindre à cinq heures, le matin, et tu pourras conduire le chasse-neige'. Bien sûr, j’étais là à l’heure et j’ai déblayé toute l’usine pendant deux heures, jusqu’à ce que le personnel arrive. Mais, après cela, j’ai voulu conduire les camions, avec leurs semi-remorques. On m’a alors dit alors qu’il fallait que je sois là à quatre heures du matin, car ils prenaient la route à quatre heures trente. Ils m’ont dit que je pourrai conduire, mais uniquement de nuit, car, ensuite, la police pourrait me voir au volant. Dès que le soleil se levait, je cédais donc ma place. Je devais avoir seize ou dix-sept ans. Je me suis alors acheté une Volkswagen cabriolet, pour trois fois rien, à Vienne. C’était une véritable épave, mais je l’ai ensuite emmenée sur le terrain de mon grand-père et j’ai construit un tremplin. Je voulais savoir jusqu’où elle pourrait sauter. Mais, après quelques tentatives, les amortisseurs sont passés à travers leurs logements. L’affaire était pliée."

Dès lors, il n’est pas trop compliqué d’imaginer le sens du vent et des envies du jeune Niki...

"Je regardais les courses à la télévision. L’un de mes oncles courait en karting et, chaque fois qu’il achetait un nouveau châssis, il me demandait de le roder. À 3 000 tr/mn, pas plus, pas moins. Je le faisais avec application et je crois que cette application l’a impressionné. C’est lui, également, qui m’a emmené pour la première fois au Grand Prix d’Allemagne, au Nürbürgring. C’était une course pluvieuse et merdique, l’année où Jochen Rindt s’est classé 3e sur une Cooper-Maserati [1966].

Lors de notre séjour sur place, on nous avait présenté Kurt Bergmann, qui construisait les Kaiman de Formule Vee."

Lire aussi : Photos - Toutes les F1 pilotées par Niki Lauda

Niki Lauda Photo de: GrandPrixMag

Grand-père fait de l’obstruction

Bien sûr, la famille Lauda est suffisamment aisée pour le financer et permettre à Niki de débuter en course. Il se lance avec une Mini Cooper S en 1968. Très vite, les résultats viennent et, même s’ils ne souhaitent pas investir des fortunes dans cette activité, les parents de Niki l’aident. "Mes parents étaient relativement neutres sur le sujet et me laissaient courir. Mais mon grand-père, lui, était absolument et férocement contre. Alors, à dix-huit ans, j’ai quitté Vienne pour m’installer à Salzbourg et faire ma vie. Très vite, j’ai rencontré un certain succès dans les courses de GT. Je courais aussi en Formule Vee, avec les Kaiman de Monsieur Bergmann, avant de tenter l’aventure en F3 avec une McNamara, qui était un véritable désastre."

Ainsi, après une série de mésaventures, il passe en endurance et remporte même l’épreuve de Diepholz sur la Porsche 908 Bosch. En 1971, toujours avec Bosch, il inscrit pas mal de points au Championnat d’Europe de Formule 2 au volant de la March 702 de l’écurie Bosch. Il débute même, cette année-là, au Grand Prix d’Autriche, toujours sur une March. Il se qualifie presque dernier, à plus de six secondes de la pole position et abandonne rapidement en course.

"C’était un coup, un truc unique que les organisateurs du Grand Prix souhaitaient faire pour avoir un Autrichien au départ. Ils avaient tout organisé et tout payé, mais le résultat final ne m’a pas affecté, parce que je savais bien avant le départ que c’était une voiture de merde et que je n’avais aucun espoir. Plus tard dans l’année, Max Mosley m’a appelé pour me demander si je souhaitais faire de la F1 chez March en 1972."

Niki Lauda, March 721X Ford Photo de: Rainer W. Schlegelmilch

"Il fallait que je trouve 2,5 millions de schillings pour cela. Le patron d’une banque a accepté de me prêter cette somme, mais il m’a ensuite rappelé pour me dire qu’il y avait un problème, que cet accord devait être approuvé en assemblée générale et que, dans cette assemblée, siégeait... mon grand-père. Quand il s’est aperçu qu’il s’agissait de moi, il a logiquement refusé d’approuver le prêt. Je suis alors allé le voir et lui ai dit que cela ne le regardait pas et que si cette banque voulait m’accorder ce prêt, cela relevait de son choix à elle. Il a rétorqué que je ferais mieux de travailler dans les affaires et d’oublier ce sport stupide et dangereux. Dès lors, j’avais un sérieux problème parce que mon accord avec March était signé et que je n’avais pas un schilling. Je suis alors allé voir une banque concurrente, la Raiffeisen, et ai expliqué que j’avais une occasion unique de débuter en F1. Mon interlocuteur m’a demandé ce qui se produirait si je devais mourir en course, comme cela arrivait souvent alors. Il m’a demandé de prendre une assurance-vie, ce que j’ai fait. Ils m’ont finalement accordé un prêt sans intérêt sur cinq ans, ce qui m’a permis de débuter chez March. Bien sûr, je leur ai ensuite remboursé ce prêt. Tout cela était “un peu” risqué, car, si je n’avais pas été capable de le rembourser, je me serais mis dans un sérieux pétrin ! Mais, si je voulais faire enfin de la F1, je n’avais pas d’autre choix."

Pendant que sa carrière en Grand Prix débute, Lauda continue de courir en Sports et en tourisme. En 1971, il remporte la deuxième manche du Championnat d’Europe en Sports 2.0 au volant d’une Chevron B19, sur le Salzburgring. "Les organisateurs, à nouveau, ont voulu que je sois au départ de leur course. Je n’avais jamais piloté une auto de ce type, mais j’ai adoré, d’autant plus que l’étalon du Championnat était Helmut Marko, sur sa Lola, et que je l’avais battu. De temps en temps, je continue à lui rappeler cette course (rires) !" Lauda s’offre aussi une 3e place avec Günther Huber aux 24 Heures du Nürburgring en BMW 2800 CS, une 4e place avec Jody Scheckter aux 9 Heures de Kyalami 1974, remporte la manche d’ouverture de l’European Touring Car Championship à Monza avec Brian Muir sur une BMW 3.0 CSL et pilote des Capri d’usine en 1974, bien qu’il soit alors déjà pilote Ferrari en F1. À cette époque, les contrats ne sont pas ce qu’ils sont devenus...

Niki Lauda Photo de: GrandPrixMag

En chemin vers Ferrari, il remporte aussi le Championnat de Grande-Bretagne de F2 et termine 5e de sa version européenne. Quant à sa saison 1972 chez March en F1, c’est un désastre qui sera raconté plus loin dans les pages de ce numéro de Grand Prix, où vous retrouverez la version des faits de Max Mosley. Voici celle de Niki Lauda : "Max Mosley m’a appelé très tard, cette année-là, pour me dire que March ne serait pas en F1 en 1973 et qu’il n’y aurait donc pas de volant pour moi. Nous étions en novembre. Logiquement, toutes les bonnes places étaient déjà pourvues et j’avais encore ce prêt à rembourser... Alors, j’ai appelé Louis Stanley, le patron de BRM, et lui ai dit que j’aurais sans doute un sponsor si, d’aventure, il avait une auto disponible. Je l’ai rencontré ensuite dans un aéroport. Je me suis rendu à ce rendez-vous avec le directeur financier de la banque qui m’avait accordé le prêt. Le premier ne parlait pas allemand et le second ne parlait pas anglais. Alors, comme vous pouvez l’imaginer, ce furent deux heures de mensonges de ma part. Mais, au final, nous sommes parvenus à un accord : Stanley me laisserait jusqu’à Monaco pour payer la première partie de mon contrat. Pour ma part, je n’avais bien sûr rien pour lui payer quoi que ce soit, et encore moins pour rembourser mon prêt. Mais, au moins, j’avais trouvé le moyen de grimper à bord d’une F1 pour 1973."

"Au cours des essais hivernaux de Kyalami, j’ai été plus rapide que mes coéquipiers, Beltoise et Regazzoni. Si bien que Clay a demandé à essayer ma voiture. Nous avons donc échangé nos F1, j’ai réglé la sienne correctement et je suis allé, à nouveau, plus vite que lui. J’étais donc plus rapide que ces deux pilotes expérimentés. Quand nous sommes arrivés à Monaco, en course, j’ai été 3e derrière Ickx et sa Ferrari avant que ma boîte de vitesses ne lâche. Ce soir-là, “Lou” Stanley m’a appelé : 'Allons nous asseoir à l’Hôtel de Paris et bavardons'. Au cours du dîner, il m’a dit : 'Tu sais quoi ? Eh bien, tu ne me dois plus rien parce que tes performances ont été réellement exceptionnelles. Je veux juste que tu signes un contrat pour 1974, dès maintenant, ici même'. J’étais très heureux, bien sûr, et j’ai signé le contrat avant de rentrer à l’hôtel et de retourner à Salzbourg."

Niki Lauda, Ferrari Photo de: GrandPrixMag

Nuit pluvieuse à Fuji

En chemin, a-t-il le temps ou l’opportunité de se réconcilier avec son grand-père Hans ? "Non. Dès cette histoire de banque, je l’ai ignoré et, malheureusement, il est mort avant que je ne sois sacré Champion du Monde."

Après le premier titre mondial de 1975, il y a ce duel et cette amitié avec James Hunt, au cours de l’année 1976. Des affaires en piste à n’en plus finir, avec des disqualifications, des restaurations de points, des réclamations, des procès, etc. Avant que le titre ne se joue à Fuji, à la tombée de la nuit, sous la pluie. Lauda a décidé de ne pas courir, considérant les conditions de piste comme trop dangereuses. Mais l’Autrichien insiste, aujourd’hui encore, sur le fait qu’il n’a jamais regretté sa décision : "À Fuji, la pluie ne s’arrêtait pas. Quand la nuit s’est mise à tomber, ils nous ont dit : 'OK, la nuit arrive, il faut donc donner le départ'. J’ai pensé que c’était idiot : s’il existait une incertitude sur la pluie, la tombée de la nuit, en revanche, était incontestable. De jour sous la pluie, c’était tout de même e mieux que de nuit sous la pluie, non ? Cette stupidité était la conséquence de l’obligation de diffuser la course à la télévision en dépit des conditions totalement inacceptables. Et, quoi qu’on en pense, je n’ai pas perdu le Championnat à Fuji, mais parce que j’avais manqué trois courses à la suite de mon accident du Nürburgring."

Après un temps de réflexion, Niki se souvient de ce jour, des moments avant le départ et de l’ambiance régnant alors là-bas. "Il me reste des souvenirs de ce jour-là. Je me souviens d’avoir marché en direction du drôle de vieux paddock, qui existait là-bas et d’un Allemand qui s’est approché pour me demander un autographe. J’étais un peu pressé, mais je l’ai signé malgré tout, avant que l’homme ne me demande de le dater. Je lui ai demandé pourquoi il le voulait daté. Il m’a répondu : 'Comme cela, si vous mourez aujourd’hui, on saura que c’était votre dernier autographe'. Je lui ai alors demandé : 'Vous pensez vraiment que je pourrais mourir aujourd’hui ?' Il m’a répondu : 'C’est possible'. Je suis parti sans lui mettre sa date, bien sûr. Je me souviens de cela, du départ, de l’arrêt pour changer de pneus... et c’est tout."

Niki Lauda et James Hunt Photo de: Bernard Cahier

Pour le grand public, toute la légende de Niki Lauda est née de cet accident. On lui en parle et reparle sans arrêt depuis 1976. Mais est-il seulement retourné au Nürburgring, sur Bergwerk, le lieu du drame, depuis ? "Une fois, oui, bien des années plus tard. C’était une idée de Karl-Heinz Zimmermann (le chef cuisinier et ami de Lauda, responsable de motorhome en F1), de Bernie Ecclestone et de deux ou trois autres. Ils pensaient que je devais y retourner pour y célébrer ma survie, avec un verre de schnaps ou deux... Quand nous étions sur place, trois Allemands qui se trouvaient là nous ont reconnus : 'Eh, c’est Niki Lauda. Mais que faites-vous là ?' Karl-Heinz leur a répondu : 'Il cherche son oreille'. Ils ont été horrifiés par la réponse et l’ont trouvée outrageante. Je crois même que l’un d’entre eux a voulu cogner Karl-Heinz. Il m’a alors soufflé d’aller voir dans l’herbe, juste à côté. Il y avait caché une oreille de cochon qu’il avait emmenée avec lui, ce que j’ignorais. Je l’ai trouvée à cinq mètres devant moi et, quand je l’ai vue, j’ai crié : 'Regardez, je l’ai trouvée !' Les Allemands sont alors partis, encore plus énervés par notre sens de l’humour !"

Niki Lauda, Ferrari Photo de: Bernard Cahier

Cet accident a marqué la planète entière. Ce 1er août 1976, en fin d’après-midi, sur son lit d’hôpital, un prêtre lui donne un sacrement d’extrême onction. "Une infirmière m’a demandé si je souhaitais voir un prêtre. J’ai hoché la tête, incapable de parler. Je croyais vraiment que n’importe quelle aide, si petite soit-elle, me serait utile. Mais il n’a rien fait et rien dit. Il m’a juste touché l’épaule et a filé. Le retour à Monza, trois semaines plus tard, ne devait pas être un problème. J’avais fait des tests à Fiorano pour savoir si mes poignets allaient supporter la course et si la douleur causée par le casque frottant sur mes brûlures serait supportable. Ferrari m’a alors appelé pour me demander de reporter mon retour d’une course supplémentaire. Mais c’était surtout parce qu’il avait engagé Carlos Reutemann et qu’il ne voulait pas inscrire trois voitures à Monza. Je lui ai répondu que j’avais un contrat pour courir, que j’étais prêt et que j’allais le faire. Il n’a pas aimé cela..."

"Je n’étais pas agacé par la signature de Reutemann, car il ne savait pas si j’allais pouvoir revenir et quand ce serait possible. Il devait donc prendre les devants. Mais je voulais tellement savoir si je pourrais à nouveau piloter ! Comme Fiorano avait été positif, je pensais vraiment pouvoir le faire. À Monza, les organisateurs ont exigé une visite médicale... que je venais de passer en Autriche. Je suis certain qu’Enzo Ferrari était derrière tout cela. Toute la journée de jeudi a été perdue et je n’ai pas réussi à parler avec mes ingénieurs. Quand je me suis enfin retrouvé derrière le volant, le vendredi, je suis entré en piste... et je me suis dit que je serai incapable de conduire. Bien que je n’aie pas ressenti la moindre appréhension à Fiorano, là, à Monza, j’étais terrifié. Je me suis arrêté, je suis rentré à l’hôtel et j’ai décidé de considérer la journée du samedi comme une simple séance d’essais. Je ne voulais pas être comparé à Reutemann ou à Regazzoni. J’ai demandé à mon stand de ne pas me passer de chronos, juste de me laisser rouler. Je voulais simplement rouler sans penser à rien d’autre. Et, tout à coup, j’ai été le plus rapide des trois pilotes Ferrari. J’ai alors pensé : 'Merde alors ! Tu ne fais pas d’essais le vendredi et tu réussis tout de même à battre ces deux idiots le samedi ? Ce n’est vraiment pas mal !' Ma confiance est très vite revenue. Reste que, le dimanche (contrairement à ce que raconte la légende, NDLR), un autre problème est survenu sur la grille. J’étais au volant et je cherchais un gars avec un drapeau pour nous donner le départ, sans vitesse engagée. C’est alors que j’ai vu un feu s’allumer. Personne ne m’avait dit que le départ serait donné ainsi. J’ai donc pris un envol catastrophique et me suis retrouvé 10e ou vers la 10e place. La pluie, ensuite, a encore compliqué les choses. Mais je me suis battu et je suis remonté jusqu’à la 4e place. Tout rentrait dans l’ordre."