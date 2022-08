Mekies : "L'ambiance chez Ferrari ne pourrait pas être meilleure"

À la trêve estivale, le bilan est quelque peu cruel pour la Scuderia Ferrari : huit pole positions mais seulement quatre victoires. Les échecs se sont multipliés en raison de problèmes de fiabilité, d'erreurs stratégiques et parfois de fautes de pilotage, si bien qu'à neuf courses du terme de la saison, Charles Leclerc pointe à 80 longueurs du leader du championnat, Max Verstappen. Le Monégasque menait pourtant largement après les trois premiers Grands Prix.

Dans ce contexte, il n'est pas difficile d'imaginer une mauvaise ambiance à Maranello, mais Laurent Mekies, directeur sportif de la Scuderia, assure au site officiel de la Formule 1 que ce n'est pas le cas : "L'ambiance dans l'équipe ne pourrait pas être meilleure, car les gens comme Charles, Carlos [Sainz] et Mattia [Binotto, directeur d'équipe] la motivent dans toutes les situations."

"Il y a les bons moments et les mauvais, et je pense que la différence vient de ce type de leadership. Ils sont capables, quoi qu'il arrive, d'appuyer sur reset, de rassembler tout le monde, d'étudier ce qui s'est passé, d'en tirer des leçons et de se tourner vers la course suivante avec le sourire et avec plus de motivation qu'à la course précédente."

Mekies est en tout cas subjugué par les performances de Charles Leclerc cette saison, l'intéressé ayant sept pole positions et trois victoires à son actif et tirant régulièrement le meilleur de sa F1-75 – même s'il a commis une erreur non négligeable au Castellet avec une sortie de piste éliminatoire alors qu'il était en tête de la course.

"Il démontre une rapidité si exceptionnelle cette année – encore une fois – que l'on ne veut pas toucher à cet aspect-là", indique Mekies. "Étant un grand pilote, Charles n'a pas besoin de nous pour comprendre comment se rapprocher de la limite. Il a la maîtrise dans ce domaine et commet parfois des erreurs – nous en faisons tous."

Laurent Mekies, directeur sportif Ferrari

"Nous ne nous focalisons pas sur les erreurs individuellement, nous étudions le taux de réussite. Nous étudions la fréquence à laquelle un pilote est capable de faire des choses extraordinaires par rapport à ce qui n'est pas si bon, et je pense que son taux de réussite cette année est très, très impressionnant. Nous ne voulons pas qu'il change quoi que ce soit."

L'ingénieur français se réjouit par ailleurs des progrès réalisés par Carlos Sainz, qui reste généralement en deçà des performances de Leclerc mais a signé sa première pole position et a rejoint le cercle des vainqueurs en Grand Prix à Silverstone.

"Tout d'abord, [cette amélioration] vient de la capacité de Carlos à analyser ce que fait la voiture et ce dont il a besoin avec elle", estime Mekies. "Alors, il est capable non seulement de la sentir mais aussi de communiquer ce qu'il sent aux ingénieurs. Lentement mais sûrement, cela nous a permis d'agir sur les réglages de la voiture et d'ajuster certains développements. Voilà comment c'est arrivé. On n'est jamais sûr que les résultats espérés soient au rendez-vous jusqu'à voir ces tendances arriver, alors que la tendance semble être là est une bonne information positive pour nous."