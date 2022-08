Lawson roulera en EL1 à Spa, Williams lancera Sargeant à Austin

Au Grand Prix de Belgique, Liam Lawson prendra le volant d'une AlphaTauri. Dans le cadre de la nouvelle règle visant à offrir plus de temps de piste aux rookies en essais libres, l'équipe italienne offrira l'un de ses baquets au Néo-Zélandais, pilote de Formule 2 et membre du programme junior de Red Bull.

Depuis cette saison, les équipes de Formule 1 sont dans l'obligation d'aligner un rookie lors de deux séances d'Essais Libres 1. Alfa Romeo n'a à le faire qu'une seule fois néanmoins puisque la participation de Zhou Guanyu au GP de Bahreïn, sa première course en catégorie reine, a été considérée comme un "roulage rookie" par la FIA.

Peu d'équipes se sont pliées à la règle en cette première partie de saison. Pour l'heure, Red Bull a lancé Jüri Vips et Williams a aligné Nyck de Vries au GP d'Espagne, tandis que Mercedes a fait appel au Néerlandais au GP de France.

La tâche de Lawson sera néanmoins difficile car en plus de la découverte de la F1 et des missions qui lui seront confiées par AlphaTauri, le pilote devra également se concentrer sur la F2, qui se produira au même moment dans l'Ardenne belge.

Un autre pilote de Formule 2 aura l'opportunité de goûter à la F1 quelques semaines plus tard : Logan Sargeant. Le protégé de Williams, qui occupe actuellement la troisième place du championnat, se glissera dans le baquet de Nicholas Latifi lors de la première séance du Grand Prix des États-Unis. Il s'agira de la première participation en séance de Grand Prix d'un pilote américain depuis Alexander Rossi, en 2015.

"Je suis super enthousiaste d'obtenir cette opportunité de faire mes premiers essais libres à Austin", a commenté l'Américain. "Recevoir l'opportunité au Grand Prix des États-Unis est quelque chose d'extrêmement spécial à mes yeux. Un immense merci à Williams de croire en moi et de me faire confiance pour faire du bon travail. L'objectif sera pour moi d'apprendre autant que possible dans la nouvelle génération de voitures. Je compte bien tirer le meilleur de cette expérience et prendre beaucoup de plaisir."

Sven Smeets, directeur sportif de Williams, a ajouté : "Logan démontre un niveau élevé de talent et de maturité cette saison avec ses exploits sur la piste et en dehors. Il a accompli des performances victorieuses en Formule 2, tout en travaillant aussi dur lors de séances sur le simulateur. Il n'est que juste de récompenser ces prestations par l'opportunité de participer à une séance d'essais libres à Austin. Nous sommes impatients de le voir se glisser derrière le volant de la FW44 et de voir comment ses performances et son feedback aideront l'équipe à se préparer pour la course à Austin."

Avec quatre podiums dont deux victoires, Logan Sargeant est actuellement le meilleur rookie de la saison 2022 de F2.

Alpine envisage Spa ou Monza pour Piastri

Quant aux autres équipes de la grille, Alpine n'a pas encore pris de décision finale concernant Oscar Piastri. Mais celui qui est en pole position pour remplacer Fernando Alonso en 2023 n'aura pas à attendre bien longtemps avant de goûter au Grand Prix. "Ce n'est pas un gros problème de trouver un week-end", a expliqué Alan Permane, le directeur sportif d'Alpine. "Il y en a plusieurs et je pense que nous verrons Oscar dans notre voiture pour la première fois à Spa ou à Monza."

Ferrari n'a pas encore programmé de séances pour Robert Shwartzman, son pilote de réserve. L'ancien pensionnaire de la F2, qui roule désormais sous les couleurs israéliennes et non plus russes en raison des sanctions prises par la FIA à la suite de la guerre en Ukraine, a toutefois pris le volant de la SF21 en guise de préparation récemment.

"Nous n'avons pas exactement décidé de quel [Grand Prix] il s'agira", a déclaré le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies. "On ne choisira pas des courses comme Singapour, des courses où les pilotes titulaires ont besoin de plus de temps de piste. Je ne pense pas que nous ayons un problème à le faire pendant l'un des week-ends où nous avons des essais Pirelli."

