Lawson perfectionniste malgré le meilleur résultat d'AlphaTauri

L'intérim de Liam Lawson chez AlphaTauri, où il remplace depuis Zandvoort un Daniel Ricciardo victime d'une fracture métacarpienne à la main gauche, prend une tournure inattendue. Au volant de la monoplace la moins compétitive du plateau, sans essais préalables, des miracles n'étaient pas attendus de la part du rookie néo-zélandais. Il a pourtant signé le meilleur résultat de la petite Scuderia en 2023, avec la neuvième place au Grand Prix de Singapour.

Lawson s'est illustré dès les qualifications, où il a atteint la Q3 à la régulière en éliminant au passage les deux Red Bull, dont celle de Max Verstappen, pour seulement sept millièmes de seconde. Dixième sur la grille, Lawson a perdu deux places au premier tour et a effectué le premier relais juste devant Sergio Pérez. Divers incidents de course – la sortie de piste de Magnussen, l'abandon d'Ocon, l'arrêt manqué d'Alonso – l'ont toutefois promu dans le top 10 par la suite.

C'est là que Lawson a compris que les points étaient à sa portée. "Peut-être à 20 tours de l'arrivée, avant que Max et les Red Bull ne remontent. À ce moment-là, je me disais qu'on avait une chance. Puis j'ai eu l'impression que ça m'échappait", précise-t-il. En effet, les voitures de l'écurie mère étaient toutefois rapides avec leurs pneus neufs, et il aura fallu l'accrochage provoqué par Sergio Pérez avec Alexander Albon pour lui permettre de respirer au dixième rang avant l'accident de George Russell au dernier tour, qui l'a promu à la neuvième position.

"J'imagine que quand Checo et Albon ont eu leur bataille et qu'Albon a perdu du terrain, c'est là que j'ai davantage eu confiance quant à au moins obtenir la dixième place. Et évidemment, c'était un bonus – enfin, ce n'est pas un bonus de voir quelqu'un comme George avoir un accident, mais pour nous, ça représentait évidemment un point supplémentaire."

Liam Lawson (AlphaTauri)

Lawson est "content d'avoir survécu" à une course de Singapour toujours dure physiquement en raison de l'humidité de l'air et des caractéristiques du tracé certes moins sinueux cette année, surtout pour les rookies. Le pilote AlphaTauri désigne par ailleurs un domaine majeur où il se doit de progresser : "Pour moi, il faut que je prenne le départ en main. Car ça fait deux week-ends d'affilée que je rate le départ et que je perds quelques places. Ça nous complique la vie. C'est vraiment le plus gros bémol de la course, et j'en suis responsable."

"Pour le reste, je pense que l'on a tiré le meilleur de la voiture. On n'avait pas vraiment le rythme de course. À vrai dire, en abordant la course, on se disait que ça allait être un peu difficile, parce que c'est l'impression qu'on avait eue vendredi. Mais on a essayé de corriger ça du mieux possible, et je pense qu'on en a tiré le meilleur."

"On a marqué des points, c'est super. On essaiera d'en prendre encore plus à l'avenir, espérons-le… si j'ai l'opportunité de rouler à nouveau." Bien que le forfait de Daniel Ricciardo ne soit pas confirmé pour le Grand Prix du Japon de ce week-end, tout retour de l'Australien serait une grande surprise au vu des dernières rumeurs, et Lawson peut s'attendre à être sur la grille de départ à Suzuka. "J'adorerais rouler là-bas !", s'exclame celui qui a pris la quatrième place sur cette piste en Super Formula au mois d'avril. "Bien sûr, j'ai un peu d'expérience. Je connais [ce circuit] mieux que Singapour. Alors ce serait super de rouler."

Propos recueillis par Adam Cooper