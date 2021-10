Leclerc aimerait "que tout rentre un peu dans l'ordre"

Dans une saison qui voit Ferrari remonter doucement la pente après un exercice 2020 catastrophique, Charles Leclerc est en quête de sérénité. Le pilote monégasque estime que sa saison, bien que "très bonne" jusqu'à présent, reste trop marquée par l'irrégularité. Ne manquant pas d'exemples à l'appui, il cherchera ce week-end, en Turquie, à gommer particulièrement la déception du Grand Prix de Russie.

À Sotchi il y a deux semaines, où il est parti en fond de grille tout en bénéficiant de l'évolution moteur de la Scuderia, il a perdu tous les bénéfices de sa belle remontée en chaussant trop tardivement les pneus intermédiaires lors de l'averse de la fin de course. Alors, sur le tracé d'Istanbul Park, Leclerc veut lancer correctement la dernière ligne droite de sa saison, lui qui est désormais devancé par son nouveau coéquipier Carlos Sainz au championnat. Ce week-end, ce sera d'ailleurs au tour de l'Espagnol d'être pénalisé sur la grille pour bénéficier d'une nouvelle unité de puissance.

"L'objectif, c'est juste que j'aimerais bien que tout rentre un petit peu dans l'ordre pour cette dernière partie de saison", admet-il ce jeudi dans le paddock stambouliote. "C'est vrai qu'on a eu des très bonnes courses, mais on a eu trois courses qui nous ont fait assez mal cette année : Monaco, Budapest et la dernière en Russie, où on a perdu des très gros points, vraiment. Donc voilà, c'est ce genre de course qui fait mal un petit peu. Mais c'est comme ça. Je crois qu'à part ces trois courses-là, on a eu une très bonne saison. Maintenant il faut se concentrer sur le reste de la saison pour essayer de maximiser toutes les opportunités qu'on aura."

Leclerc n'a pas oublié que l'an dernier, les spécificités de la piste turque ainsi que les conditions d'adhérence précaires avaient souri à Ferrari, même si une erreur en fin de course l'avait privé de podium au profit de son coéquipier de l'époque, Sebastian Vettel.

"J'espère que la performance sera similaire à celle de l'année dernière, car elle était très, très bonne", rappelle-t-il. "Voire même mieux ! Mais après, je sais qu'ils ont lavé la piste donc ce sera peut-être un petit peu différent en termes de conditions. Mais bon, voilà, on va se concentrer sur nous. J'espère qu'on sera devant McLaren, juste derrière Mercedes et Red Bull. C'est l'objectif, et pourquoi pas mieux si on en a l'opportunité."

