Leclerc participera au Virtual Grand Prix d'Australie

La Formule 1 a annoncé ce jeudi que cinq pilotes de la discipline reine étaient déjà confirmés pour la prochaine épreuve virtuelle organisée afin de combler le vide créé par l'absence de véritables Grands Prix, les huit premiers ayant été reportés ou annulés en raison de la pandémie de COVID-19. Ainsi, Charles Leclerc, Alex Albon et George Russell ont été annoncés et rejoindront Lando Norris et Nicholas Latifi, qui avaient déjà participé à la course de Bahreïn il y a une dizaine de jours.

Parmi les autres concurrents déjà inscrits, on note notamment le retour de l'ancien pilote F1 Johnny Herbert (qui avait terminé 13e à Bahreïn), l'alignement d'Arthur Leclerc avec son frère au sein de la Scuderia, la venue aux côtés d'Albon chez Red Bull de la superstar britannique du criquet Ben Stokes et l'arrivée du pilote de Supercars Andre Heimgartner, qui fera visiblement équipe avec Christian Lundgaard chez Renault. D'autres noms seront annoncés d'ici dimanche.

La course prévue ce week-end est censée remplacer le véritable GP du Vietnam. Cependant, le tracé de Hanoï n'étant pas disponible dans le jeu F1 2019 de Codemasters qui sera utilisé, c'est sur le circuit de l'Albert Park, en Australie, que la manche se déroulera. Elle débutera à 21h, heure française, ce dimanche.

