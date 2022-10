Leclerc et Alonso pénalisés à leur tour au Texas

Après Sergio Pérez et Zhou Guanyu, c'est au tour de Charles Leclerc et Fernando Alonso d'être sanctionnés sur la grille de départ du Grand Prix des États-Unis. Si le Mexicain et le Chinois vont reculer de cinq places à l'issue des qualifications en ayant utilisé un moteur hors quota, le pilote Ferrari a pour sa part vu sa Ferrari être équipée non seulement d'un nouveau moteur mais aussi d'un nouveau turbo. Par conséquent, il écope de dix places de pénalité. Alonso, lui, est dans le même cas que Pérez et Zhou.

Voilà qui va compliquer la tâche de Leclerc ce week-end, lui qui a déjà cédé le volant de sa Ferrari F1-75 au réserviste Robert Shwartzman en EL1, en vertu de la réglementation imposant aux écuries de faire rouler des rookies en week-end de Grand Prix dans chaque voiture, au moins une fois par an.

Le Monégasque est justement à la lutte avec Pérez pour la seconde place du championnat, avec actuellement un point de retard. "Oui, c'est toujours plus sympa de finir deuxième que troisième, mais je ne me concentre pas vraiment là-dessus", nuance l'intéressé. "Je me concentre principalement sur le fait d'utiliser ces quatre dernières courses pour que nous jouions le titre mondial l'an prochain. Nous allons essayer d'utiliser ces quatre dernières courses afin d'être une meilleure équipe pour l'an prochain."