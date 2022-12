Leclerc s'attend à une "transition en douceur" après Binotto

Après l'annonce récente de la démission de Mattia Binotto de son poste de directeur de Ferrari en F1, l'équipe n'a pas encore annoncé son remplaçant. Pour le moment, c'est le responsable d'Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, qui fait figure de favori, un statut quelque peu renforcé par le fait qu'il a travaillé avec Charles Leclerc auparavant, à la fois chez ART en formules de promotion et chez Sauber en 2018.

Interrogé sur ce contexte lors du gala FIA qui s'est tenu ce vendredi, le Monégasque a expliqué : "Mattia m'a appelé pour m'annoncer qu'il allait arrêter. Je respecte sa décision. Et je ne peux que le remercier. Évidemment, il a cru en moi dès le début, il m'a prolongé avec un très, très long contrat."

"Et avant d'être le directeur de l'équipe, il a également été au sein de la Scuderia pendant de nombreuses années et il a contribué au succès de l'équipe ces dernières saisons. Je lui souhaite donc le meilleur. Et bien sûr, désormais c'est à nous de nous concentrer sur l'avenir, et d'essayer de faire les bons choix afin de pouvoir défier un peu plus Red Bull l'année prochaine."

Leclerc semble écarter l'idée que procéder à un tel changement d'ampleur, d'autant que Binotto était également à la barre sur le plan technique, soit forcément un risque à court terme : "Pour être honnête, je ne sais pas parce que de ma propre expérience, je n'ai jamais eu de changement de directeur alors que je courais au sein d'une équipe."

"Il faudra probablement un peu de temps pour que le responsable soit à l'aise avec le système, et avec Ferrari, car c'est évidemment une écurie énorme. Mais je crois que si c'est fait de la bonne manière, je ne pense pas que nous allions en souffrir sur la piste. Donc je suis assez certain qu'il s'agira d'une transition en douceur."

Mattia Binotto et Charles Leclerc dans le stand Ferrari.

Même si le nom de Vasseur est en parti lié au sien dans l'esprit général, Leclerc assure n'avoir aucune influence sur l'identité du remplaçant de Binotto, une décision qui sera prise par le président de Ferrari John Elkann et le PDG Benedetto Vigna. "Je ne ferai pas de commentaire à ce sujet", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il avait une préférence personnelle.

"Et évidemment, ce n'est pas non plus ma décision, John et Benedetto vont la prendre. Et nous essayons juste de nous concentrer sur notre travail dans le simulateur, avec l'équipe, afin d'avoir la meilleure voiture possible pour l'année prochaine. Mais la décision sera prise par eux."

Questionné sur la capacité éventuelle de Vasseur à remplir le rôle de patron de Ferrari, Leclerc a indiqué : "Ferrari est une écurie très différente de toutes les autres. Je ne peux que commenter mon expérience avec Fred, qui a évidemment été bonne. J'ai travaillé avec Fred dès les catégories junior, où il a cru en moi, et ensuite nous avons toujours eu une bonne relation."

"Mais à part ça, cela ne devrait évidemment pas influencer les décisions. Il a toujours été très direct, très honnête. Et c'est quelque chose que j'apprécie chez Fred. Je ne sais pas si ce sera lui ou pas. Nous verrons dans les prochains mois, je l'espère."