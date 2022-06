Leclerc ne s'attendait pas à signer la pole position

En achevant la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Azerbaïdjan avec le meilleur temps, Charles Leclerc était assez logiquement considéré comme l'un des grands favoris pour la pole position. Toutefois, les deux premières séances des qualifications, Q1 et Q2, ont été le terrain de jeu de Red Bull.

Max Verstappen et Sergio Pérez se sont relayés au sommet de la feuille des temps dans les deux sessions, ce qui a eu pour effet de faire douter Leclerc concernant ses rêves de pole. Et en début de Q3, le pilote Ferrari ne s'attendait plus à dompter le taureau rouge.

Et quelle ne fut pas sa surprise en regagnant les stands après avoir signé la 15e pole de sa carrière ! Dans les derniers instants des qualifications, Leclerc a été l'auteur d'un tour impressionnant, 1'41"359, et a repoussé ses rivaux à plus de deux dixièmes de seconde.

"Elle fait du bien celle-là", a indiqué le Monégasque. "Toutes les pole positions font du bien, évidemment. Mais là je ne m'y attendais pas parce que je pensais que Red Bull était plus fort, surtout en Q1 et en Q2. J'ai vraiment eu du mal à voir que nous étions plus rapides. Mais dans le dernier tour [de Q3], tout s'est mis en place. Encore une fois, j'ai réussi à faire un bon tour, donc je suis très heureux."

Le plus dur reste encore à faire puisque 51 tours séparent Leclerc de la victoire. Satisfait du rythme de sa monoplace en condition de course, le pilote Ferrari a estimé que tout allait se jouer sur le terrain de la gestion des gommes ce dimanche.

"Je suis tout excité pour demain", a ajouté Leclerc. "Je pense qu'il y aura une grosse tension demain parce qu'ici la gestion des pneus est très importante. À Barcelone et Monaco, je pense que nous les avons bien gérés, même si ça a été difficile de voir quelque chose à Monaco. Mais dans l'ensemble, notre rythme de course s'est amélioré depuis que nous avons apporté l'évolution. Donc il sera très intéressant de voir si ce sera le cas ici aussi demain."