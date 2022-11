Leclerc : "On attendait de la pluie qui n'est jamais venue"

Charles Leclerc n'a pas de quoi être ravi à l'issue des qualifications du Grand Prix de São Paulo puisque le pilote Ferrari est passé de la troisième place en Q2 à la dixième en Q3. Pour expliquer cette chute dans les performances du Monégasque, il faut se tourner du côté des stratèges de la Scuderia, qui ont pris l'audacieux pari d'envoyer Carlos Sainz en piste avec des pneus slicks et Leclerc avec des pneus intermédiaires au début de la Q3, selon eux le meilleur moyen de s'assurer une place aux avant-postes alors que la pluie menaçait de tomber à nouveau.

Sans surprise, sur un tracé encore sec, Leclerc a perdu énormément de temps sur ses adversaires, qui avaient tous conservé les pneus tendres, et n'a même pas eu l'occasion de signer un tour chronométré puisque le drapeau rouge, présenté à la suite du tête-à-queue éliminatoire de George Russell, a été suivi par une averse à Interlagos.

"Super, bravo, magnifique" : Leclerc ne manquait pas de sarcasme à la radio pendant l'ultime séance. Et une fois sorti de sa voiture, le #16 a fait part de déception.

"Nous attendions de la pluie qui n'est jamais venue, donc…", a-t-il résumé. "Nous allons parler avec l'équipe afin de comprendre ce que nous pouvons faire de mieux dans ces conditions. [Je suis] extrêmement déçu, le rythme était là mais... bref."

Interrogé sur une éventuelle opportunité gâchée, Leclerc a répondu : "C'en est une. Nous avons toujours une voiture [performante] mais nous devons désormais nous mettre au travail et, évidemment, tout faire bien pour le reste du week-end."

Laurent Mekies, directeur sportif de Ferrari, a expliqué les raisons ayant poussé le Cheval cabré à utiliser deux stratégies différentes en qualifications. "C'est un peu frustrant parce que nos deux voitures étaient en Q3 et nous avons été confrontés à un choix difficile", a déclaré le Français. "D'un côté, la piste était encore sèche et la règle d'or veut qu'il faut toujours prendre [des slicks] tant que la piste est sèche. Mais de l'autre, nous nous attendions à de fortes pluies imminentes. Par conséquent, nous avons divisé notre [stratégie]."

"Au moment où nos voitures prennent la piste, nous savons toujours que, selon le moment exact où la pluie commence à tomber, il y aura un pilote heureux et un pilote malheureux. C'est exactement ce qui s'est passé [ce vendredi]. La pluie est probablement arrivée une ou deux minutes trop tard pour Charles et ça a été le bon timing pour Carlos, qui était en deuxième position sur la piste [au moment de commencer son tour rapide]. Cinquième et dixième [des qualifications], c'est comme ça. C'est le début d'un très long week-end."

Bien que Leclerc ait encore l'opportunité de gagner des positions au sprint et en course, il est indéniable que Ferrari devra tirer les leçons de cette énième erreur stratégique une fois le week-end achevé, d'autant plus que la Scuderia s'efforce d'améliorer l'exécution de ses Grands Prix en cette fin de saison.

"Nous avons connu beaucoup, beaucoup de bonnes qualifications cette année, y compris dans des conditions très délicates comme [ce vendredi]", a ajouté Mekies. "Mais dans ce genre de situation difficile, il y a toujours beaucoup à apprendre sur la prise des décisions, bonnes et moins bonnes. C'est certainement quelque chose que nous avons pris en compte avec nos bonnes habitudes, [en plus] d'analyser la situation en détail avec l'équipe et les pilotes et d'unir nos efforts pour toujours regarder vers l'avenir."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75, dans la voie des stands à Interlagos.

Chaussé quant à lui des bons pneus pour Q3, Sainz a signé le cinquième temps, à près de sept dixièmes de secondes du poleman Kevin Magnussen. L'Espagnol était au contact du Danois en quittant la voie des stands, néanmoins il a perdu de précieuses secondes en ayant été gêné par Leclerc au début de son tour de chauffe, ce qui a permis à Magnussen de s'échapper et, selon Sainz, de bénéficier seul des conditions de piste optimales.

"[C'était] absolument fou avec la météo et avec les choix de pneus, surtout en Q3", a indiqué le #55. "Les conditions étaient très délicates. Nous avons essayé de nous mettre en haut de la file d'attente [dans les stands] mais nous avons perdu pas mal de temps derrière Charles et Kevin a pris beaucoup d'avance. Ca veut dire qu'il avait probablement une piste plus sèche que nous [lors de son tour chronométré]."

"J'ai essayé de beaucoup attaquer, probablement trop. J'ai fait quelques grosses erreurs qui m'ont probablement coûté la deuxième ou la troisième place. Mais la première place aujourd'hui est pour Kevin, je pense qu'il la mérite. Je suis un grand fan de lui et je suis heureux pour lui."

Cinquième sur la grille de départ du sprint, Sainz devra reculer au minimum de cinq places pour le Grand Prix du dimanche en raison d'un changement de moteur hors quota. En conséquence, l'Espagnol devra faire preuve d'agressivité pour minimiser la casse.

"[Samedi], c'est le jour où il faut foncer, essayer de finir [dans le top 3] dans le sprint et ensuite prendre les cinq places [de pénalité]. Pour le moment, c'est une pénalité de cinq places. Aujourd'hui nous avons survécu à des conditions très délicates et nous devons revoir certaines choses. Nous essaierons d'être meilleurs la prochaine fois", a-t-il conclu.