Leclerc explique pourquoi il est revenu au cahier de notes

Sebastian Vettel malade, c'est Charles Leclerc qui a débuté les essais hivernaux de Barcelone avec la Scuderia Ferrari mercredi. Le Monégasque, qui a réalisé 132 tours au volant de la SF1000, a été pris en photo au moment de coucher sur le papier ses observations et certaines d'entre elles ont même pu être lues. Ainsi, il est notamment écrit sur une des pages de son cahier que les conditions de ce début de première journée n'étaient "pas si mauvaises" et qu'il n'a eu "aucun gros problème" pour faire chauffer ses gommes

Interrogé sur les notes qu'il pouvait prendre, Leclerc a expliqué qu'il utilisait auparavant une tablette mais qu'il avait de temps en temps du mal à s'y retrouver au moment de reprendre toutes ses observations en fin de journée. "Désormais, je reviens aux vieilles méthodes, parce qu'il y a eu quelques fois par le passé où j'ai chargé toutes mes notes, je suis arrivé au briefing en fin de journée après avoir fait 150 tours et j'étais un peu perdu. Donc je suis revenu au cahier de notes et au stylo, ce qui est très bien. C'est quelque chose que je suis habitué à faire. Nous faisons tellement de tours que ça peut être déroutant à la fin de la journée et le fait de tout écrire m'aide à me souvenir, lors du briefing du soir pour être plus précis."

Lire aussi : Photos - Jeudi aux essais hivernaux de Barcelone

Leclerc ne devait donc pas participer à la première journée mais a été appelé à la dernière minute pour suppléer Vettel. "À 6h45 ce matin [mercredi], j'ai reçu un appel, je dormais à ce moment-là, donc oui c'était tardif", a-t-il répondu au moment où Motorsport.com l'a interrogé à ce sujet. "Mais au final, ça n'a pas changé grand-chose. Bien sûr, pour les mécaniciens ça n'a pas été facile de changer le baquet, ça prend toujours un peu de temps en Formule 1, donc ils ont dû faire un changement de dernière minute. Mais au niveau du plan, c'est le même, en gros, juste les noms qui changent sur la voiture."

Related video