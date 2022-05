Leclerc déplore le chaos stratégique chez Ferrari

Enfin, Charles Leclerc est parvenu à passer sous le drapeau à damier en Principauté, mettant un terme à ce qui était parfois appelé une malédiction. Nul doute toutefois qu'avoir mis un terme à une série de cinq abandons ou non-départs sur ses terres ne suffit pas à consoler celui qui n'a su convertir sa pole position en podium ce dimanche au Grand Prix de Monaco.

Leclerc avait des espoirs légitimes de victoire après avoir signé cette pole position, sa deuxième consécutive à domicile, et le début de la course, sous la pluie, était à la hauteur de ses attentes : au 17e tour, il comptait six secondes d'avance sur son coéquipier Carlos Sainz, dix sur Max Verstappen et 25 sur Sergio Pérez, qui était déjà rentré au stand pour chausser les intermédiaires. Leclerc et Verstappen ont fait de même à ce moment-là, mais c'était déjà trop tard, Pérez ayant aisément réalisé l'undercut pour prendre la deuxième place derrière le nouveau leader, Sainz.

De surcroît, Ferrari a rappelé le Monégasque au stand trois tours plus tard pour passer en pneus slicks... avant de lui dire, dans la confusion, de rester finalement en piste alors qu'il était déjà dans les stands. Et cette fois, Verstappen a fait l'overcut à Leclerc pour la troisième place, avec un arrêt un tour plus tard pour les Red Bull. Le local de l'étape n'a rien pu faire pour améliorer sa position lors du reste de l'épreuve, franchissant la ligne d'arrivée quatrième à moins de trois secondes de la victoire. Il ne cache pas sa frustration vis-à-vis des décisions stratégiques de la Scuderia.

"Parfois, les erreurs peuvent arriver, mais il y a eu trop d'erreurs aujourd'hui dans l'ensemble", déclare Leclerc à Sky Sports F1. "Dans ces conditions, nous nous appuyons forcément sur ce que peut voir l'équipe, car nous ne voyons pas ce que font les autres avec les intermédiaires, avec les pneus secs. On m'a demandé si je voulais passer des pneus pluie aux slicks et j'ai dit 'oui, mais pas maintenant, un peu plus tard dans la course', mais je ne comprends pas ce qui nous a fait changer d'avis et passer en intermédiaires. On nous a fait l'undercut, et je me suis arrêté derrière Carlos. Il y a eu beaucoup d'erreurs et nous ne pouvons pas nous le permettre."

Charles Leclerc a mené le Grand Prix de Monaco pendant les 17 premiers tours

"C'est dur, comme ça l'était les années précédentes, alors je m'habitue à rentrer à la maison déçu, mais nous ne pouvons pas faire ça, surtout à un tel moment. Nous sommes extrêmement compétitifs actuellement, le rythme est très bon, il faut que nous saisissions ces opportunités. Nous ne pouvons pas perdre tant de points ainsi, ce n'est même pas de la première à la deuxième place, c'est de la première à la quatrième, car après la première erreur nous en avons commis une autre. J'aime mon équipe et je suis sûr que nous reviendrons plus forts, mais ça fait très mal."

Pour Leclerc, le bilan au niveau de la stratégie est évident : "La première décision était très claire et très mauvaise, et à partir de ce moment-là, c'était le bazar." C'est évidemment une référence à ce revirement lors de son second arrêt, où il lui a été demandé trop tard de rester en piste.

La panique s'est-elle installée sur le muret des stands de la Scuderia ? "Je ne sais pas si c'est de la panique, je n'entends évidemment pas toutes les communications radio au sein de l'équipe", tempère Leclerc. "Ce n'est pas à moi d'en juger, mais le message que j'ai eu n'était évidemment pas clair, et le dernier n'était pas clair car on m'a dit de rentrer au stand puis de rester en piste mais j'étais déjà dans la voie des stands. C'est là que j'ai tout lâché à la radio et hurlé car je ne pouvais rien faire et je savais que j'étais foutu."

Cependant, malgré cette déconvenue, Leclerc reste bien placé au championnat, deuxième à neuf points de Verstappen. Peut-être bientôt moins, si jamais le pilote Red Bull est pénalisé...