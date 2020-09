Leclerc : "La 5e place dépasse toutes nos attentes"

Après deux week-ends désastreux à Spa puis Monza, Ferrari retrouve un peu le sourire. Certes, en affichant plus d'une seconde de retard sur le poleman, Charles Leclerc est loin du niveau auquel aspirait la Scuderia il y a encore quelques mois. Néanmoins, la cinquième place décrochée sur la grille du Grand Prix de Toscane fait office de soulagement, tout en étant peut-être flatteuse par rapport au véritable niveau de performance de la SF1000. Le pilote monégasque ne s'en cache pas mais accueille ce résultat avec plaisir, pour cette course à domicile qui, sur le Mugello, constitue la 1000e du Cheval cabré en F1.

"Je suis très content, très content de mon tour globalement", se réjouit Leclerc. "Je n'ai pas fait un pas de travers, et la cinquième place dépasse certainement toutes nos attentes. Je suis donc très, très content. Monza et Spa ont été extrêmement difficiles pour toute l'équipe. J'avais énormément de difficultés à piloter la voiture avec ces réglages à faible appui, c'était très difficile au niveau de l'équilibre, mais ici nous sommes parvenus à trouver le bon équilibre, et les sensations étaient très bonnes dans la voiture."

"Nous manquons globalement de performance pour pouvoir nous battre avec les gars à l'avant, mais l'équilibre était très bon aujourd'hui. Cela m'a donné confiance, et j'ai pu faire de mon mieux dans ce tour de qualifications. Mais c'était délicat, car pour le premier tour en Q3 j'avais des pneus usés ; passer de gommes usées à des neuves était délicat, mais nous avons finalement concrétisé."

La belle performance de Leclerc en qualifications donnera du baume au cœur aux quelques centaines de tifosi présents dans les tribunes clairsemées du Mugello. Elle ne masque toutefois pas les nombreuses faiblesses encore visibles sur la monoplace rouge. Éliminé dès la Q2 et 14e sur la grille, Sebastian Vettel pourrait en témoigner... Leclerc, lui, demeure prudent avant d'aborder les 59 tours de course dimanche.

"Il y a une bonne opportunité, mais en même temps, si l'on regarde le rythme de course des autres écuries vendredi, il y a beaucoup de voitures qui étaient plus compétitives que nous", prévient-il. "Ce sera donc difficile de les maintenir derrière, mais c'est mon travail dans la voiture et je vais tout donner."