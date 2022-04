Leclerc conserve sa pole après l'enquête des commissaires

Charles Leclerc était sous enquête des commissaires ce samedi à Melbourne après les qualifications pour une infraction présumée au Règlement Sportif dans un tour de rentrée. S'il n'y avait pas beaucoup de doute sur le fait que, même s'il avait été reconnu coupable, cela n'aurait a priori pas remis en cause sa pole position, le pilote Ferrari a de toute façon été blanchi par les commissaires de l'épreuve.

En effet, s'il est bien rentré au stand en signant un temps bien plus lent que celui imposé par la direction de course, le Monégasque l'a fait alors qu'il n'était initialement pas prévu qu'il rentre et en faisant tous les efforts possibles pour ne pas constituer une gêne pour les pilotes dans des tours lancés.

Voici la justification des commissaires : "LEC a commencé un tour qui devait être un tour de refroidissement, et non un tour de rentrée, qui ne serait alors pas soumis à la restriction de temps minimum du règlement. Au milieu du tour, la décision a été prise de rentrer. Pendant le tour, il y avait beaucoup de trafic et LEC a fait des efforts pour s'assurer qu'il ne gênait pas les autres pilotes dans leurs tours lancés."

"Ces efforts ont considérablement ralenti son temps au tour. Par conséquent, le temps minimum n'a pas été respecté. Les commissaires acceptent les raisons invoquées par le pilote pour justifier ses actions, estiment qu'il a agi raisonnablement dans les circonstances et, par conséquent, ne prennent aucune mesure supplémentaire."

Zhou Guanyu était également dans le viseur pour la même infraction mais a également été innocenté. Le Chinois a pour sa part rencontré trop de trafic dans ce qui était bien un tour de rentrée pour pouvoir respecter le temps maximum imposé. "Pendant le tour, il y avait beaucoup de trafic et ZHO a fait des efforts pour s'assurer qu'il ne gênait pas les autres pilotes dans leurs tours lancés. Ces efforts ont ralenti son temps au tour", ont indiqué les commissaires. "En conséquence, le temps minimum a été légèrement dépassé. Les commissaires acceptent les raisons invoquées par le pilote pour justifier ses actions, estiment qu'il a agi raisonnablement dans les circonstances et, par conséquent, ne prennent aucune mesure supplémentaire."

En revanche, Yuki Tsunoda a écopé d'une réprimande pour cette même infraction. Voici pourquoi : "TSU a effectué un tour lent en fin de séance sans que le trafic n'ait eu d'impact sur son pilotage. Le temps au tour minimum requis n'a pas été respecté sans raison valable ou apparente. Les commissaires lui infligent donc une réprimande pour avoir enfreint le règlement." C'est déjà la troisième réprimande pour le Japonais depuis le début de la saison ; au bout de cinq, il écopera de 10 places de sanction sur la grille de départ de la course suivante.