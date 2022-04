Leclerc crucifié par du graining en fin de sprint

En prenant l'avantage dès le départ sur Max Verstappen, Charles Leclerc semblait avoir fait le plus dur pour aller s'emparer des huit points de la victoire ce samedi et de la première place sur la grille ce dimanche. Toutefois, dans la dernière partie de la course, le rythme de la Red Bull frappée du numéro 1 a soudainement été très supérieur à celui de la Ferrari #16, au point où le Champion du monde en titre s'est emparé des commandes grâce au DRS à quelques boucles de la fin.

Hors du coup pour tenter de lutter, Leclerc a ensuite assuré une deuxième place qui ne valait plus que sept unités et le deuxième emplacement sur la grille, mais avec surtout un problème de taille à régler en vue de la course de ce dimanche : le fonctionnement des pneus sur des longs relais. "C'est toujours un départ en première ligne demain", relativisait-il au sortir du cockpit.

"Nous avons eu des difficultés avec les pneus à la fin. Donc nous devons analyser ça pour demain. La course principale est demain et nous devons nous assurer que nous sommes prêts. Mais le rythme était bon jusqu'à ce moment-là, et puis nous avons commencé à avoir un peu de graining sur l'avant droit et nous l'avons perdu vers la fin. Mais c'est la vie. Nous allons travailler et nous reviendrons plus forts demain."

Un peu plus tard, en conférence de presse, il a détaillé : "J'a pris un très bon départ. Nous n'étions pas côte à côte au premier virage et j'ai pu me concentrer sur ma propre course à partir de là. J'ai essayé de pousser au début pour avoir un peu d'écart et pour que Max ne soit pas dans la zone DRS parce que je savais que je serais vulnérable si c'était le cas. Mais j'en ai un peu payé le prix un peu plus tard dans la course ; j'ai eu un peu de graining et puis j'ai vraiment souffert dans les deux, trois derniers tours. C'est comme ça, mais ce n'est qu'une course sprint."

"Je pense que le rythme est assez similaire [avec Red Bull]. Ce qui a fait la différence à la fin, c'est la phase de graining que j'ai traversée en fin de course, et si nous parvenons à remédier à tout cela pour demain, je suis presque sûr que nous sommes dans la lutte pour la victoire. Sinon, ça va être un peu plus difficile. Mais tout est possible."