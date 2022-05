Leclerc : "Très difficile" de contenir Red Bull en ligne droite

Charles Leclerc a signé au Grand Prix de Miami sa troisième pole position de la saison 2022 de Formule 1 en devançant son équipier Carlos Sainz d'un peu moins de deux dixièmes en Q3. Max Verstappen, de son côté, a commis une erreur dans sa dernière tentative et doit se contenter de la troisième position sur la grille.

Dans un début de saison serré entre Ferrari et Red Bull, l'une des forces de l'écurie autrichienne a notamment été la vitesse de pointe, qui a été clé dans la victoire du Néerlandais en Arabie saoudite et dans la résistance de Sergio Pérez à Imola. La Scuderia a de son côté disposé d'un package global générant plus d'appui mais également de traînée ; en conséquence, elle s'est présentée en Floride avec un aileron arrière reprofilé afin de la réduire.

Malgré tout, les RB18 disposent encore d'un net avantage dans ce domaine et Leclerc s'attend à avoir toutes les peines du monde à contenir Verstappen dans les pleines charges du tracé de Miami Gardens si une telle configuration se mettait en place. "S'ils sont proches de nous, ce sera très difficile", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse post-qualifications.

"Mais nous avons cet avantage dans les virages, ce qui, espérons-le, [fera] qu'ils seront trop loin [derrière] pour avoir ensuite l'opportunité de nous dépasser dans les lignes droites. Seul le temps nous le dira et nous verrons cela [en course]. Mais le rythme de la voiture est assez solide, donc nous allons nous concentrer sur nous-mêmes et voir où nous en sommes."

À la question de savoir s'il avait confiance dans la F1-75 compte tenu des résultats obtenus avec elle jusqu'à présent en 2022, Leclerc a répondu : "Énormément. C'est un package très fort que nous avons ; il fonctionne dans plus ou moins toutes les conditions depuis le début de la saison. C'est donc un bon signe pour l'avenir. Mais, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je pense que les évolutions de cette année seront très importantes."

Au sujet de l'amélioration de Miami qui, selon la description de Ferrari dans le document FIA recensant toutes les nouveautés, a "atténué" le niveau de traînée de l'aileron arrière, Leclerc a déclaré qu'elle "allait dans la bonne direction", avant d'ajouter : "Nous espérons en avoir d'autres pendant la saison pour rester au top."

Leclerc a également déclaré qu'avoir Sainz à ses côtés pour le départ de la course à Miami était "assurément mieux" pour les chances de Ferrari de battre Red Bull. "Les deux voitures sont très compétitives", a-t-il poursuivi. "Donc, Carlos et moi sommes très compétitifs. C'est génial pour l'équipe et nous allons pousser pour essayer de terminer aux mêmes positions [en course]."

Avec Alex Kalinauckas