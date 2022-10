Leclerc : On parle beaucoup trop de mes erreurs

La saison 2022 de la Scuderia Ferrari, la première avec une chance crédible de titre depuis 2018 grâce à une F1-75 performante d'emblée, a été marquée par plusieurs erreurs coûteuses. L'écurie italienne a particulièrement été sous le feu des projecteurs durant l'été, moment où la lutte pour les titres mondiaux a largement basculé en faveur de Max Verstappen et Red Bull.

Que ce soit en stratégie ou en fiabilité, Ferrari n'a pas toujours brillé et à ces errements collectifs se sont ajoutés des erreurs individuelles de la part des pilotes. Pour Charles Leclerc, qui a longtemps été le principal adversaire de Verstappen, trois épisodes ressortent : le tête-à-queue d'Imola à la poursuite de Sergio Pérez dans un moment où il menait le championnat confortablement, la sortie de piste du Paul Ricard qui a permis au Néerlandais de creuser un écart irrémédiable au classement et enfin le freinage manqué dans la chicane finale de Suzuka, qui a finalement été le coup de grâce pour le maigre suspense qu'il restait.

D'aucuns ont vu dans certaines de ces erreurs les conséquences d'une situation de forte pression dans laquelle, se sachant sur un fil au volant d'une F1 moins performante, Leclerc a poussé le curseur un peu trop loin pour tenter de compenser le déficit. Une vision des choses que le Monégasque rejette toutefois : "Je ne pense pas que lorsque j'ai fait les erreurs, je devais compenser quoi que ce soit", déclare-t-il pour RacingNews365.

"C'était à l'évidence de la motivation pour la course à domicile [de Ferrari à] Imola, et ensuite en France, oui, j'ai commis une erreur. Mais je pense que cela aurait pu arriver n'importe où dans la saison. Pour moi, ce n'est pas ça. J'essaie de repousser les limites tout le temps, et puis il y a eu cette grosse erreur en France et une plus petite à Imola. Je ne peux pas changer ça."

"J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus qu'on ne le devrait. Évidemment, en regardant l'écart de points, il est énorme et il y a eu des pertes de points consécutives et à un moment donné, tout ce que nous faisions était sous les projecteurs. En tant qu'équipe, nous devons juste être meilleurs dans l'exécution des dimanches, et c'est ce sur quoi nous devons travailler."

"Pas grand-chose que j'aurais changé au début de saison"

Charles Leclerc au stand après son tête-à-queue d'Imola

Alors qu'il vient juste de fêter ses 25 ans, Leclerc était impliqué dans la lutte pour le titre mondial pour la première fois de sa carrière et voit dans cette saison, et dans ses erreurs personnelles, l'occasion de progresser : "Honnêtement, je suis très heureux de cette saison", lance-t-il.

"Bien sûr, nous allons toujours parler de mes erreurs à Imola et en France, mais sur plus de 23 courses – nous en avons trop maintenant – il y aura toujours une erreur à un moment ou à un autre, et surtout [quand vous êtes] à la limite. Donc oui, j'ai probablement été trop gourmand en France alors qu'il n'y avait pas besoin d'être gourmand à ce moment de la course. Peut-être aussi à Imola quand le mieux que je pouvais [faire] était de rester dans ma position et que j'ai voulu faire mieux."

"Du point de vue du pilote, cela m'a donné beaucoup plus de choses [à apprendre et à travailler] que vous ne voyez probablement pas de l'extérieur. En tant que pilote, vous essayez toujours de travailler sur les petits détails – pas sur les faiblesses – mais chaque fois que vous faites une course, vous en tirez des leçons. Vous essayez d'aller de l'avant et d'être un meilleur pilote. Il n'y a pas grand-chose que j'aurais changé personnellement au début de la saison."

Malgré l'exposition, et donc la pression supplémentaire, Leclerc se plait dans la lumière de la lutte pour le titre : "En fait, je suis beaucoup plus à l'aise dans une telle situation que je ne l'étais l'an dernier, lorsque vous vous battez pour la sixième ou la septième place. Chaque fois que vous faites un excellent travail, personne ne le remarque vraiment. C'est vraiment frustrant."

"Mais cette année, chaque fois que nous avons fait du bon travail, les gens ont également remarqué quand nous avons fait du mauvais travail, donc c'est un peu plus exponentiel. Tout dans ce que vous faites prend plus de proportions [quand vous êtes aux avant-postes], mais c'est bien. Je préfère être dans la lumière au fait de travailler dans l'ombre sans que personne ne s'en aperçoive vraiment. C'est une bonne situation, mais oui, elle s'accompagne d'une plus grande pression extérieure."