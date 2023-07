Arrêt manqué, pénalité, radio brouillée : Leclerc pas à la fête

La course de Charles Leclerc au Hungaroring a ressemblé à quelques-unes des épreuves dont Ferrari s'est fait une spécialité ces deux dernières saisons, à savoir un Grand Prix qui ne s'est absolument pas passé de façon linéaire, pour diverses raisons.

Après un départ sage lors duquel il a gagné une position grâce à l'envol manqué de Zhou Guanyu, le Monégasque s'est retrouvé dans le wagon des hommes de tête, talonné par un Carlos Sainz explosif lors de l'extinction des feux.

C'est ensuite que tout s'est gâté : lors de son premier passage au stand, pour troquer ses pneus mediums contre des durs, la Scuderia a manqué l'arrêt et lui a fait perdre du temps et surtout des positions. Reparti au combat en maltraitant ses gommes, il a alors fini par se retrouver derrière Sainz, cette fois. Un échange radio a plus tard été diffusé semblant démontrer un flottement stratégique chez Ferrari.

Finalement, lors du second et dernier passage par la voie des stands, Leclerc a cette fois fauté seul, en commettant un excès de vitesse au moment d'y entrer. Le tarif habituel a été appliqué, avec une pénalité de cinq secondes qui lui a, au final, coûté la sixième place au profit de George Russell. Il a donc terminé septième.

Interrogé sur sa course par Canal+, Leclerc a expliqué qu'il jugeait que le top 5 était possible tout en assumant son erreur finale dans les stands : "Le premier relais, je le sentais plutôt bien, on était en train de bien gérer les pneus, j'étais assez confiant parce que les Mercedes [la Mercedes de Lewis Hamilton en fait, ndlr] devant, j'arrivais à rester au contact."

"Après, malheureusement, on a eu un arrêt qui a été trop lent, ce qui nous a fait perdre pas mal de positions. On est passés derrière [Lance] Stroll, on a dû pousser tout de suite avec les hards alors que normalement c'est plutôt mieux de commencer tranquille et de pousser progressivement. Et bon, j'ai mis un coup dans les pneus. Après j'étais derrière Carlos pendant tout le deuxième relais, et dans le troisième relais j'ai essayé de pousser un petit peu plus."

"On a rattrapé Oscar [Piastri, qui a fini cinquième] à la fin, mais bon ce n'était pas suffisant et en plus on prenait cinq secondes de pénalité. Les cinq secondes, c'est clairement de ma faute. Mais bon, je pense que c'est dommage, un top 5 c'était possible devant Oscar si on avait tout fait parfaitement. Après, les quatre devant, ils sont trop rapides pour l'instant."

Leclerc et la "galère" de la radio

Amené à revenir sur la séquence de l'échange radio avec son ingénieur sur la stratégie de course, Leclerc a expliqué que l'impression laissée était sans doute trompeuse. En cause, un problème de qualité de la communication entre la voiture et le stand.

"Très honnêtement, oui, des fois il y a de la frustration, mais aujourd'hui ce n'était pas le cas", a-t-il assuré. "Le problème, c'est qu'on a pas mal de problèmes de radio en ce moment. Et donc, du coup, je crie beaucoup à la radio parce qu'on ne m'entend presque pas. Je ne sais pas comment c'est niveau [diffusion TV], mais je pense que vous l'entendez aussi qu'on entend une fois sur deux et très, très mal. Donc, pour l'instant, on galère avec ça."

"Le ton de la voix n'est peut-être pas le bon pour cette raison-là. Après, en soi, c'était une discussion normale : je demandais à m'arrêter tôt parce que je savais qu'il y avait plus de rythme que ça et je pensais que le dernier relais était le plus compétitif."