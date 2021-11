Le châssis de Leclerc était fissuré

Démuni, Charles Leclerc a été assez piteusement éliminé des qualifications du Grand Prix du Qatar dès la Q2. S'il n'est pas le seul gros poisson à avoir été piégé dès cette phase de la séance, puisque Sergio Pérez a également calé au volant d'une Red Bull supposément bien plus performante que la Ferrari, le Monégasque a surtout semblé incrédule face aux performances de son équipier Carlos Sainz.

Au moment où l'écart entre les deux hommes était de neuf dixièmes après leur première tentative de Q2, Leclerc a lancé à la radio ne pas "être sûr d'où le temps [à gagner] se trouve". Ensuite, l'Espagnol a non seulement accédé à la Q3 mais il l'a fait grâce à ce premier temps, signé en pneus mediums, quand Leclerc, dans son ultime tentative pour tenter de sauver le passage dans le top 10, avec en théorie la piste à son meilleur niveau jusqu'ici, a échoué à se sortir de la zone rouge en gommes tendres.

"Très honnêtement, je n'ai aucune explication", a-t-il lancé, hagard, au micro de Canal+. "Normalement je sais plus ou moins où est-ce que je perds d'habitude. Mais là, surtout le premier run, j'étais à une seconde des temps que nos compétiteurs et même mon coéquipier faisaient à ce moment là avec les mêmes pneus. Donc je n'ai absolument aucune explication."

Puis il a détaillé : "Dans le premier secteur je crois que j'étais à cinq ou six dixièmes, donc voilà, il va falloir qu'on regarde ce qui se passait. J'avais pas l'impression d'avoir les pneus dans la bonne fenêtre tout au long de la qualif. Mais bon, c'était assez choquant quand j'ai appris les temps des autres à la radio."

"Mais pour l'instant je n'ai absolument aucune explication. On n'a pas été dans le bon groupe donc il faut comprendre pourquoi. Le rythme course était bon, mais là c'est une très mauvaise surprise et c'est difficile à digérer donc il va falloir comprendre."

Quelques heures après les qualifications, Ferrari a trouvé la cause des maux de son pilote, dont la monoplace a subi une fissure au niveau du châssis. La Scuderia espère pouvoir réparer dans le respect des règles du parc fermé.

"Après vérification de la voiture de Leclerc, une fissure a été trouvée dans le châssis, probablement à la suite d'un passage sur les vibreurs lors de la première tentative en Q1", a fait savoir l'écurie italienne. "Il va falloir le changer. Si tout est fait dans le temps imparti et conformément au Règlement Sportif, Charles prendra le départ depuis sa position sur la grille."

