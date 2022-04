Leclerc vaincu : "On paye le choix de l'appui"

C'est à quatre tours du but que Charles Leclerc a laissé échapper la victoire au Grand Prix d'Arabie saoudite, surpassé par Max Verstappen à l'issue d'un duel haletant. Leader pendant 30 des 50 boucles au programme alors que son adversaire patientait pour prendre soin de ses pneus, Leclerc s'est vu attaqué par le pilote Red Bull dans les dix derniers passages, et s'il lui a résisté tant bien que mal, il a fini par céder à la fin du 46e tour et n'est pas parvenu à reprendre l'avantage. Sa performance lui a néanmoins valu d'être élu Pilote du Jour.

Lire aussi : Course - Verstappen remporte son duel face à Leclerc

Une chose est sûre : le plaisir était au rendez-vous. "Oh mon dieu, j'ai vraiment aimé cette course !", s'est exclamé le Monégasque en sortant de sa monoplace. "Encore une fois, c'est une bataille acharnée mais fair-play. Et toutes les courses devraient être comme ça. C'était fun."

Il est toutefois manifeste que Leclerc souffrait d'un déficit de vitesse de pointe par rapport à Verstappen, le principal intéressé indiquant : "Bien sûr, je suis déçu. Je voulais gagner aujourd'hui, nous avons manqué de peu. Nous avons deux configurations très différentes entre Max et Checo [Pérez] et les Ferrari. Nous étions relativement rapides dans les virages, mais relativement lents en ligne droite, car nous avons mis plus d'appui. C'était donc extrêmement difficile pour moi de couvrir Max en ligne droite."

"C'est sûr que c'est décevant, on était en tête toute la course, et à la fin il nous a manqué un petit peu", a-t-il ajouté sur Canal+. "Je pense qu'on paye un petit peu le choix de l'appui qu'on a fait pour cette course. C'est comme ça, ça arrive, et on bossera pour essayer de se rattraper à Melbourne."

Mattia Binotto, directeur de la Scuderia Ferrari, assume ce "choix" technique. "C'est toujours un compromis qu'on peut faire à chaque course de manière différente", indique-t-il à Canal+. "Il faudra décider en fonction de la piste. Aujourd'hui, ils [Red Bull] ont eu raison puisqu'ils ont gagné, même si la différence était minime."

Leclerc revient aussi sur sa bataille "plutôt instinctive" avec Verstappen, où la tactique a joué un rôle non négligeable quant à savoir quel pilote passait en premier la ligne de détection du DRS avant la ligne droite des stands. "On y réfléchit toujours un petit peu avant, mais il faut s'adapter à ce que l'autre pilote fait : la première fois j'ai freiné plus tôt, la deuxième fois j'ai freiné plus tôt mais j'ai vu qu'il freinait aussi très tôt donc j'ai réaccéléré. J'ai réussi à déplacer un petit peu la perte de la victoire, mais voilà, ils en avaient peut-être un petit peu plus que nous aujourd'hui."

Le pilote Ferrari salue également le respect avec son rival, qui "a toujours été là. Surtout quand on finit une course comme celle-ci, franchement. Nous sommes sur un circuit urbain, nous attaquons comme j'ai rarement attaqué auparavant, à la limite absolue, et nous prenons des risques. Il y a forcément du respect, en fin de compte. Mais je suis un peu déçu."

Et malgré cette défaite, Leclerc a marqué 19 points précieux avec la deuxième place et le meilleur tour en course, confortant sa position de leader du championnat. Quant à savoir s'il se sent capable de lutter pour le titre mondial, question posée par Canal+, la réponse est peu surprenante : "Oui, je me sens capable. Après, on a des adversaires qui sont très, très forts, donc il ne faut pas lâcher. Surtout pour le développement, il faut pousser vraiment un max, en espérant avoir un package aéro un petit peu plus déchargé pour Melbourne peut-être. En tout cas, on est là, on est dans le coup. C'est bien."

Lire aussi : Championnat - Leclerc et Ferrari confirment