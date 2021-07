Leclerc : Ferrari aura du mal à répéter sa performance de Silverstone

Quatrième sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, Charles Leclerc a profité du contact entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au départ pour s'emparer de la tête et mener 49 des 52 tours de l'épreuve britannique. Et grâce à la pénalité infligée au septuple Champion du monde, le pilote Ferrari a pu creuser un écart d'une dizaine de secondes sur son plus proche poursuivant.

Néanmoins, Hamilton a été capable de revenir sur ses talons dans les derniers kilomètres de course. Au prix d'un dépassement audacieux à Copse, théâtre de l'accident du premier tour, le pilote Mercedes a dépossédé Leclerc du commandement et a enregistré son 99e succès en Grand Prix. Tout d'abord frustré par la perte de la victoire à trois tours du drapeau à damier, un sésame qui lui échappe depuis le Grand Prix d'Italie 2019, Leclerc a fini par voir son verre à moitié plein.

"Au début du week-end, il n'y avait absolument aucun espoir de se battre pour la victoire à Silverstone", avait-il expliqué après la course. "Cela montre à quel point notre équipe a fait un excellent travail. Ce n'est pas une situation facile, mais l'équipe travaille extrêmement bien et nous l'avons montré aujourd'hui avec cette deuxième place."

Les difficultés éprouvées par Hamilton à mettre la pression sur Leclerc en début de course, en dépit de plusieurs coupures moteur sur la SF21, pourraient être perçues comme le retour de la Scuderia sur le devant de la scène. Mais le pilote a douché les espoirs des tifosis en indiquant que son podium n'en appellera pas nécessairement d'autres cette saison.

"Nous devons continuer à travailler, parce que c'est ce que nous voulons faire constamment : nous battre pour la victoire. C'était génial de se battre contre Lewis, mais il ne faut pas s'attendre à être dans cette position pour le reste de l'année. Nous devons continuer à travailler", a-t-il ajouté.

Après avoir échoué à Imola, à Barcelone et à Bakou, Leclerc est enfin monté sur son premier podium de la saison, le 13e de sa carrière en Formule 1. Lorsqu'on lui a demandé s'il rangeait la deuxième place de Silverstone parmi ses meilleurs podiums en catégorie reine, Leclerc a répondu : "Oui, j'ai attaqué à chaque tour et je ne pense pas avoir fait une grosse erreur."

"Pendant le premier relais, j'ai pensé que ma course était terminée à cause des problèmes sur le moteur. J'ai eu beaucoup de paramètres à gérer sur le volant, mais je pense que nous avons très bien géré la situation. Nous avons réussi à diminuer le nombre de coupures moteur pour le reste de la course."